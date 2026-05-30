Cantabria, un cambio de tendencias en los usos del suelo

La región de Cantabria experimenta un cambio en los usos del suelo, desde la producción de pasto para la ganadería hasta la experimentación con variedades de frutos subtropicales, como el aguacate.

La comunidad mantiene un perfil forrajero en el uso del suelo, pero la evolución ha cambiado en los últimos 20 años y ahora se experimenta también con variedades de frutos subtropicales .

El ganadero de vacuno de leche, en vías de extinción en Cantabria, desaparecen el 30% de los productores en seis años. Un experto en cultivos tropicales vio claro en 2024 el negocio del aguacate cántabro: 'Si yo pudiera, a los clientes que tengo, llevarles aguacate de calidad como el que se puede producir aquí... me lo quitan de las manos'.

Juan de Dios García, que cultiva aguacate, mango y chirimoya en Málaga, habló en la que fue la primera jornada técnica de cultivo de aguacate en Cantabria. De entonces a ahora, la producción aumenta muy lentamente, pero refleja cómo el cambio climático y la búsqueda de rentabilidad reconfiguran las tendencias en los usos del suelo en una región cuya climatología dista de la tropicalidad.

Hace más de cien años que Cantabria es una región caracterizada por un uso principal del suelo: pasto para dar de comer a las vacas. El negocio de producir para alimentar a la ganadería -vaca de leche y de carne- ha marcado la economía y ha cambiado el paisaje de la comunidad.

Aún hoy, el suelo, principalmente para la producción de hierba (para pasto directo, siega o silos) y también para maíz forrajero, pero 'se encuentra en clara recesión' por los altos costes y la falta de relevo generacional en el campo. Así lo advierte Roque Sainz de la Maza, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos Agrícolas de Cantabria.

Cuenta que funciona porque es un cultivo rentable con un valor añadido y producción altos, pero confirma un cambio de tendencias en los usos del suelo desde hace 30 años y 'sobre todo', en los últimos 15 años. El aguacate representa la tendencia más reciente por dos razones: el cambio climático con temperaturas aún más suaves y la reducción de las heladas en la costa.

Pero su producción es muy minoritaria con apenas 20 hectáreas y unos 13 productores, según estimaciones del CIFA, siglas del centro encargado de la investigación agraria del Gobierno de Cantabria, que acaba de organizar otra jornada técnica alrededor de este árbol.

'La inversión histórica ha sido y es en pasto, hubo una invasión de pasto, pero la climatología y la orografía -con una riqueza de suelos poco explorada- ofrecen alternativas', advierte Eva García, investigadora especialista en hortofruticultura del CIFA, sobre una región en la que el tomate y la patata son cultivos localizados, de mucho autoconsumo, pero con esfuerzos de producción mayor. El primer intento de dar una alternativa al suelo del suelo fue con el kiwi, a finales de los ochenta.

Significó la primera 'gran ola' de cultivos alternativos para diversificar la producción tradicional.

'Empezó con mucha fuerza porque el clima era el ideal y tenía muy poca necesidad de riego' por la lluvia, explica Sainz de la Maza. 'La gente plantó kiwis porque era una oportunidad de negocio pura y dura', pero faltó especialización técnica para afrontar el cultivo y las plagas que vinieron. Luego, la competencia extranjera fue brutal, sobre todo de Nueva Zelanda y países sudamericanos, relata el experto, por lo que el precio se desplomó.

Muchos dejaron de cultivar kiwi y los que resisten, afrontan problemas de drenaje que han diezmado las plantaciones. El kiwi empezó a convivir, a mediados de los noventa, y con especial impacto en los 2000, con el arándano, que había sido probado primero en Galicia y Asturias.

'Fue la segunda oleada, la segunda panacea... se adaptó relativamente bien en Cantabria', rememora Sainz de la Maza: 'Se adaptó bien al clima húmedo y requería menos agua que el kiwi'. El cultivo de arbustos de frutos rojos, especialmente de arándano, tenía el reto agregado de que las plantas suelen estar sujetas al pago de patentes, por lo que el gasto inicial fue mayor.

'Al principio, iban muy poquito a poco, se plantearon algunas explotaciones pequeñas, pero surgió el problema de la comercialización'. Aunque ahora se vende arándano en los supermercados, el reto fue cómo exportarlo, porque es un fruto primordialmente consumido en el norte de Europa. Con el paso del tiempo, la producción de arándano en Cantabria se concentró en menos manos. En muy pocas manos, de hecho.

Hoy son no más de cinco productores sólidos y que han logrado introducirse 'con éxito' en los canales de exportación de Francia hacia arriba. Ahora, 'la gente planta dos o tres variedades distintas para tener toda la campaña de manera continuada', explica el presidente del colegio. Hoy son alrededor de 190 hectáreas de suelo dedicadas al arándano, según datos del CIFA. El último reto de los que aguantan con la producción de arándano es el clima.

'Hay que hacer aportes de agua porque, si no, las plantas se asuran'





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