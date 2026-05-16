Cannes Film Festival 2023: Un espectáculo en la escalinata del Palais des Festivals

El Cannes Film Festival 2023 se caracteriza por compartir protagonismo entre el cine y la moda. La presencia de algunas de las figuras más reconocidas del mundo audiovisual en la cita en Cannes hace del evento uno de los más relevantes en su género.

Una cita en Cannes, con el cine y la moda compartiendo protagonismo. Ocurre anualmente y atrae figuras reconocidas del mundo audiovisual. En su edición 2023, se encuentran expuesto: Gucci, Dior, Saint Laurent, Chanel, Louis Vuitton, řeky Dior, Chopard, Gabrielle Wilson, Isabel Huppert, Virginie Efira, Riley Keough, Marion Cotillard, Léa Seydoux, Laetitia Casta y Giorgio Armani Pricée.

Almodóvar también regresará al evento con su película protagonizada por Bárbara Lennie, Aitana Sánchez-Gijón y Leonardo Sbaraglia. Además, María Martínez Bayona participa fuera de competición con 'The End of It' y el festival proyecta una versión restaurada de 'Cria Cuervos'





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