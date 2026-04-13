Cannes 2026: Escasez de películas estadounidenses y protagonismo español en la competencia por la Palma de Oro

El Festival de Cine de Cannes anuncia la lista de películas en competencia para 2026, destacando la baja presencia de producciones estadounidenses y el fuerte contingente de cine español. Se incluyen detalles sobre las películas, directores y secciones especiales.

El Festival de Cine de Cannes, reconocido por su fastuosidad y protocolo, desveló el jueves la lista oficial de películas seleccionadas para competir en 2026 por su prestigioso galardón, la Palma de Oro. A pesar de la presencia de directores de renombre internacional, destaca notablemente la escasez de producciones estadounidenses.

La participación de estrellas de Hollywood, con su enorme influencia global, es un imán para el público y los medios de comunicación internacionales en eventos como este. Sin embargo, en esta edición, tan solo una película estadounidense, “The Man I Love”, dirigida por Ira Sachs, figura entre las 21 competidoras. En contraste, España celebra con orgullo la inclusión de tres películas nacionales en esta selecta lista. El año pasado, este país ibérico ya festejó, también por primera vez en 37 años, la participación de dos de sus producciones en la competencia oficial: “Romería”, de Carla Simón, y “Sirāt”, de Oliver Laxe, que además fue galardonada con el Premio del Jurado, un reconocimiento de gran relevancia. En esta ocasión, las películas españolas que aspiran a la Palma de Oro son “Amarga Navidad”, de Pedro Almodóvar, actualmente en cartelera en España, y las próximas a estrenarse “El ser querido”, de Rodrigo Sorogoyen, y “La bola negra”, del colectivo creativo “Los Javis”, conformado por Javier Ambrossi y Javier Calvo. Cabe destacar que “Amarga Navidad” está distribuida por Warner Bros. Pictures, empresa que, al igual que CNN en Español, forma parte de Warner Bros. Discovery. Además del anuncio de las películas en competencia oficial, el festival también reveló los títulos de las secciones especiales, como “Una cierta mirada”, y de aquellas películas que tendrán su estreno mundial en la ciudad costera francesa. Entre ellas, se encuentran “Diamond”, el nuevo proyecto como director del músico y actor Andy García, y “Propeller One-Way Night Coach”, la ópera prima de John Travolta como realizador. La presencia de García y Travolta asegura la presencia de rostros de Hollywood en Cannes, brindando oportunidades para la prensa internacional y diversificando la cobertura, en lugar de depender únicamente del elenco de “The Man I Love”, liderado por Rami Malek. Las autoridades del festival indicaron que aún quedan títulos por anunciar, lo que sugiere la posibilidad de más películas provenientes de Estados Unidos. El Festival de Cine de Cannes 2026 dará inicio el 12 de mayo y concluirá el 23 de mayo. Para obtener información detallada, se recomienda consultar el sitio web oficial del festival





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