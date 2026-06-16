Cañizares pide un entrenador intervencionista para la Selección tras el empate ante Cabo Verde

El exportero y comentarista Santi Cañizares ha cargado contra el juego de España en su primer partido del Mundial, señalando que el equipo parece "un desastre" y reclamando un cambio radical en la alineación al estilo de lo hecho por Luis de la Fuente con la Sub-21. Considera que la absoluta necesita una intervención valiente del seleccionador para rectificar y mejorar.

Santi Cañizares , comentarista de 'Tiempo de Juego' en Cadena COPE, ha expresado una opinión que refleja el sentir de muchos aficionados tras el empate de la Selección Española contra Cabo Verde en el Mundial .

Cañizares critica el estado actual del equipo y aboga por un cambio drástico en la dirección técnica, pidiendo un entrenador intervencionista que tome decisiones valientes. Para ilustrar su punto, rememora la actuación de Luis de la Fuente con la Sub-21 en la Eurocopa 2019, donde, tras una derrota inicial ante Italia, realizó seis cambios en la alineación que llevaron al equipo al título.

Este precedente sugiere que, en su momento, De la Fuente supo identificar las carencias y actuar con contundencia, dejando de lado valoraciones de mercado o estatus para priorizar el rendimiento. Cañizares señala que la absoluta, con mayor presión mediática, requiere ahora de esa misma valentía. Observa que, si bien laterales como Pedri y Lamine Lamal han mostrado un nivel aceptable, el resto del equipo, especialmente el centro del campo, está muy por debajo de lo esperado.

Hay jugadores excelentes que no están y otros menos consistentes que sí participan, lo que evidencia la necesidad de una evaluación rigurosa y cambios inmediatos. El equipo, en su análisis, aparece desordenado y sin forma, una imagen que contrasta con las expectativas de campeón que despertaba antes del torneo. La insistencia de Cañizares en una "revolución" y una "intervención valiente" subraya la urgencia que siente en el ambiente futbolístico español.

Aunque confía en la capacidad de Luis de la Fuente, reconoce que el reto es mayor a nivel mediático y de expectativas. Su diagnóstico es claro: el equipo necesita un entrenador que, sin complejos, analice uno a uno a los jugadores y decida quién debe estar y quién no, priorizando el colectivo sobre individualidades.

Este planteamiento, que define como cualificado y firme, es lo que, en su opinión, puede enderezar el rumbo de una selección que ha defraudado en su primera comparecencia mundialista. La reflexión se extiende más allá de la táctica, touching on the psychological and managerial aspect required at this level.

La repetición del titular en el texto original, así como otros enlaces y referencias a otros personajes como Vicente Vallés, Carlos Herrera o Michelle Jenner, son material promocional o de navegación que se omiten para centrarse en el contenido sustantivo de la noticia, que gira en torno a la crítica de Cañizares y su apuesta por un entrenador con mano dura para la Selección





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