Candidatos Latinoamericanos a la ONU Presentan sus Visones para el Futuro de la Organización

Michelle Bachelet, Rafael Grossi y Rebeca Grynspan, los tres candidatos latinoamericanos a la Secretaría General de la ONU, expusieron sus propuestas, coincidiendo en la necesidad de reformar el organismo y fortalecer su papel en un mundo marcado por conflictos y desafíos globales. Cada uno ofreció un enfoque distinto para liderar la ONU, buscando el respaldo de los estados miembros.

Los tres candidatos latinoamericanos a la Secretaría General de la ONU , Michelle Bachelet , Rafael Grossi y Rebeca Grynspan , presentaron sus propuestas este martes y miércoles, revelando una crítica común al sistema multilateral de gobernanza actual.

En un momento crucial para las relaciones internacionales, los aspirantes delinearon sus visiones para liderar la organización, cada uno con un estilo distintivo. La rotación regional, una práctica no oficial pero arraigada en la ONU, favorece a América Latina para ocupar el cargo, tras más de tres décadas desde el mandato del peruano Javier Pérez de Cuéllar.

Cada candidato tuvo diez minutos para su presentación inicial, seguidos por más de tres horas de preguntas exhaustivas por parte de los estados miembros, buscando aclarar sus posturas y planes. Michelle Bachelet, la ex presidenta de Chile y ex alta comisionada de Derechos Humanos, enfatizó la necesidad de rediseñar la ONU frente a las crecientes fracturas en la política internacional, caracterizadas por conflictos armados, violaciones de derechos humanos y una pérdida de confianza en las instituciones.

Se comprometió a defender los derechos de las mujeres, respondiendo a críticas sobre su postura pro-aborto, y reiteró su enfoque en la búsqueda de consenso. A pesar de la retirada del apoyo de su propio país bajo el gobierno de José Antonio Kast, Bachelet cuenta con el respaldo de México y Brasil.

Su visión se centra en una ONU moderna, eficiente, coherente y confiable, capaz de anticipar, prevenir, crear y unir, priorizando el servicio a los estados miembros y sus ciudadanos. Rafael Grossi, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, propuso una Secretaría General más activa y presente en los conflictos, argumentando que el mundo está experimentando un retorno a la guerra a gran escala.

Cuestionó el valor real de la ONU en un contexto donde la guerra prevalece y muchos se preguntan por su papel. Grossi se ofreció a liderar con acción directa, incluso en los campos de batalla, y a resolver problemas sobre el terreno, en lugar de emitir declaraciones desde una posición distante. Con un perfil tecnocrático y experiencia en escenarios complejos como Irán y Ucrania, busca evitar alineamientos geopolíticos y ganarse la confianza de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Subrayó la importancia de no descuidar prioridades como el desarrollo y los derechos humanos, incluso en tiempos de conflicto, y la necesidad de sacar a miles de millones de personas de la pobreza. Grynspan, por su parte, se presentó abogando por la paz, la reforma y la preparación para el futuro, comprometiéndose a ser la primera en intervenir en zonas de guerra.

Destacó la transformación profunda del mundo, con el surgimiento de la multipolaridad, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, advirtiendo sobre la erosión de los marcos de seguridad nuclear, química y biológica





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