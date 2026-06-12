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Candidata derechista Fujimori mantiene ventaja en Perú, mientras Sánchez evalúa nulidad de votaciones en Argentina y Estados Unidos

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Candidata derechista Fujimori mantiene ventaja en Perú, mientras Sánchez evalúa nulidad de votaciones en Argentina y Estados Unidos
PerúElecciones PresidencialesCandidata Derechista
📆6/12/2026 10:15 PM
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La candidata derechista Keiko Fujimori mantiene una estrecha ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en las elecciones presidenciales en Perú. Sánchez anunció que evalúa pedir la nulidad de las votaciones de Argentina y solicitará también el padrón de votantes de Estados Unidos. Además, el representante legal del partido, Roy Mendoza, adelantó que evaluarán un pedido de nulidad de las actas provenientes del país sudamericano.

CNN Español — Cinco días después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú y mientras continúa el conteto, la candidata derechista Keiko Fujimori mantiene una estrecha ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú , que anunció este viernes que evalúa pedir la nulidad de las votaciones de Argentina y que solicitará también el padrón de votantes de Estados Unidos .

En una conferencia de prensa de Sánchez con autoridades de Juntos por el Perú, Roy Mendoza, representante legal del partido, adelantó que evalúan un pedido de nulidad de las 299 actas provenientes del país sudamericano. Mendoza dijo además que solicitarán el padrón de votantes de Estados Unidos y de Argentina, principalmente de Buenos Aires. Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular. Artículo relacionado Fujimori retoma el liderazgo y supera a Sánchez en el conteo de votos en Per

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