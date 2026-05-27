Candela Peña se confiesa entre moda, ironía y autonomía afectiva en una visita televisiva

La actriz Candela Peña conversa con David Broncano sobre su nuevo proyecto cinematográfico, su faceta como icono de estilo y su filosofía de vida independiente, desmintiendo rumores sobre su salud y compartiendo detalles íntimos sobre su sexualidad durante la menopausia.

En una reciente aparición televisiva, la aclamada actriz Candela Peña demostró por qué se ha convertido en un verdadero icono de la moda, luciendo un vestido rojo con transparencias que revelaban parte de su ropa interior y comentando con humor que era "lo que merecéis".

Esta visita no era como colaboradora, sino para presentar su nueva película, tras haber conseguido tres portadas de revistas en la misma semana. Durante la entrevista, surgieron dos preguntas frecuentes en Internet que le generan gran disgusto, relacionadas con supuestos problemas de salud, algo que ella negó rotundamente.

Además, recordó sus inicios en el programa, reviviendo un vídeo de su primera entrevista donde se mostraba a un David Broncano "tan inocente, con las sienes tan estrechitas", algo que le resultaba encantador. En cuanto a su vida sentimental, Candela fue clara: no necesita que nadie haga cosas por ella, ya lo hace todo sola, y actualmente ni hombres ni mujeres tienen hueco en su corazón.

Citando a Ava Gardner, afirmó "no soy ni seré de nadie", y reiteró su postura contraria a la idea psicoanalítica de que la pareja suma, pues ella siente que "ultra divido, no sumo". Sobre sexualidad, confesó que la pregunta debería ceñirse solo a la masturbación, práctica que ha adoptado por consejo de su ginecóloga para aprovechar el "fuego" de la menopausia, aunque intenta hacerlo por la noche para conciliar el sueño, calificándolo de "un trajín"





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