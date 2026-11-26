El Servicio de Educación de Zaragoza anula las funciones escolares de 'Historia de una maestra' por considerarlas no aptas para adolescentes, generando controversia en la Escuela Municipal de Teatro.

El Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza ha cancelado las cuatro representaciones escolares previstas de la adaptación teatral de la novela "Historia de una maestra" dentro del programa "Vamos al Teatro". Los alumnos de tercero de la Escuela Municipal de Teatro han denunciado esta decisión, asegurando que es la primera vez en los cuarenta y cinco años de historia del centro que se anulan estas jornadas didácticas tan fundamentales para su formación práctica.

Motivos de la cancelación oficial

El Consistorio ha justificado la suspensión indicando que el texto no es neutral y que no resulta adecuado para el público adolescente al que estaba dirigida la actividad. Según relatan los estudiantes, la directora del centro y su profesora les comunicaron la decisión hace aproximadamente dos semanas. No han recibido una explicación concreta sobre qué aspectos específicos de la obra los hacen incompatibles con su edad o perfil educativo.

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Esta medida afecta directamente a las funciones programadas en el marco del programa "Vamos al Teatro", una iniciativa tradicional que ha acompañado a los alumnos de tercero en su formación durante cuarenta y cinco años. Los jóvenes consideran que la falta de transparencia en la motivación es arbitraria y rompe con la continuidad histórica de sus prácticas teatrales.

Defensa de la obra teatral

La obra, adaptada por Aurora Parrilla y basada en la novela de Josefina Aldecoa publicada en mil novecientos noventa, narra la trayectoria de Gabriela. Esta protagonista obtiene su título de maestra en mil novecientos veintitrés y recorre escuelas rurales en España y Guinea Ecuatorial, enfrentándose a las dificultades de la enseñanza y los cambios durante la Segunda República y la Guerra Civil.

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Alba Lasala y Sara Moreno, alumnas afectadas, defienden que la propuesta no transmite una posición política partidista. Señalan que el texto muestra la experiencia vital de una docente y refleja la frase de la protagonista: "No quiero educarles en política. Quiero defenderles de la política". Para ellos, la obra invita a reflexionar sobre el poder transformador de la educación y la esperanza de construir una sociedad más libre.

Los estudiantes también cuestionan la clasificación de inadecuada para adolescentes, destacando que la novela se utiliza como lectura obligatoria en el Bachillerato francés. Arguyen que resulta contradictorio que estudiantes en Francia estudien la obra mientras que en Zaragoza no puedan representarla. Además, recuerdan que promociones anteriores han montado obras con contenidos más controvertidos sin sufrir cancelaciones similares.

Impacto en la agenda académica

La cancelación se suma a la pérdida del Teatro Principal como espacio de representación para los alumnos de tercero, lo que ya había reducido sus oportunidades de exhibir su trabajo anual. Actualmente, mantienen únicamente dos jornadas en el Teatro del Mercado durante el primer cuatrimestre y tres en el segundo. Esta reducción limita significativamente su exposición escénica.

El Ayuntamiento ha sugerido trasladar las funciones escolares al mes de junio, pero los estudiantes rechazan esta alternativa. Consideran que no es equivalente, dado que el curso académico está prácticamente terminado. Muchos centros educativos se encuentran ya en periodo de vacaciones o de preparación de la Evaluación para el Acceso a la Universidad, lo que hace inviable la asistencia a las funciones propuestas.

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Ante esta situación, los alumnos reclaman al Consistorio que concrete qué aspectos de "Historia de una maestra" considera inadecuados. Exigen conocer los criterios utilizados para tomar la decisión y solicitan una respuesta inmediata, ya que la información oficial aún no ha llegado tras las consultas realizadas por la prensa. La comunidad educativa espera una resolución que respete la tradición y la calidad formativa del centro.