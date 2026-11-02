Cancelación del parque temático de Halloween en Pinto deja a decenas de fans sin reembolso, con impactos económicos y de seguridad. La falta de licencia y un conflicto contractual generan controversia.

Decenas de aficionados del terror se han visto obligados a abandonar sus planes para celebrar Halloween tras la inesperada cancelación de un evento temático que se iba a inaugurar en el municipio de Pinto.

La causa de la sorpresa no es simplemente la falta de coordinación, sino la ausencia de la licencia necesaria por parte del Ayuntamiento, condición indispensable para operar cualquier atracción de riesgo en el territorio. La empresa promotora del parque, cuya identidad no se ha revelado públicamente, sostiene que la cancelación se debe a un conflicto contractual con los proveedores y que la ausencia de la autorización municipal es el detonante final.

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Los organizadores han enviado comunicados que, según los asistentes, no explican con claridad las causas ni ofrece soluciones concretas a la problemática. El evento había prometido una experiencia de miedo extremo, con cuatro espectáculos diferentes y una serie de atracciones diseñadas para poner a prueba la audacia de los visitantes.

El parque temático Mina de la vida

Entre las propuestas estaba una casa de terror con tecnología de audio y video inmersivo, espectáculos de teatro oscuro, una zona de disfraces interactiva y una zona de juegos psicológicos que usaría el entorno natural del lugar para aumentar la tensión. Mina de la vida, como los fans describen la puesta en escena, prometió ser la celebración definitiva de Halloween en España.

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No obstante, sólo una semana antes de la fecha de inauguración y tras la entrega de las entradas, muchos aficionados recibieron el mismo mensaje de cancelación: "El evento será cancelado por motivos externos. No se podrá realizar la celebración en los plazos previstos". Las consecuencias de esta decisión son palpables.

Una mujer que había comprado una entrada de 650 euros con la promesa de experimentar una de las atracciones más temibles del parque, se ve obligada a solicitar la devolución de su dinero a la organización sin más garantías. Además de las pérdidas económicas, los apenados se encuentran con la frustración de haber cancelado viajes y reservado hoteles en el marco de la celebración.

Los afectados exigen el reembolso

Un grupo contundente de más de 90 personas, que representa una amplia variedad de edades y orígenes que se habían unido en una compra colectiva, ha empezado a exigir el reembolso completo de su inversión directamente a las autoridades de la zona. Las negociaciones entre este grupo de consumidores, el promotor del parque y el Ayuntamiento se han vuelto tensas y burocráticas.

La comunidad local ha reaccionado con protestas públicas, exigiendo que el promotor se haga responsable de la deuda con sus clientes y que el Ayuntamiento se responda por la esperada ausencia de una scrutinación adecuada de la licencia. Desde la perspectiva de la normativa municipal, el Ayuntamiento de Pinto declara que no se ha otorgado la licencia necesaria para la construcción ni para la explotación de esta actividad.

En la pantalla pública del Ayuntamiento, se ha publicado una fuente oficial que confirma que, a la fecha, la solicitud de licencia de operación de la zona no contaba con los requisitos exigidos por la legislación sobre riesgo, seguridad y control de multitudes. Este punto ha generado fricción entre los grupos de afectados, que sostienen la aberración de la obtención de la licencia, y la empresa promotora, que afirma que el problema es contractual y no administrativo.

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Incertidumbre y movimiento de consumidores

Los futuros usuarios de la zona de fiestas de Halloween, se encuentran en un clima de incertidumbre, sin saber si el parque se reanudará o no, o si la organización pondrá a disposición de las autoridades un plan de acción para cumplir con la normativa. A nivel social, el episodio ha generado un movimiento de consumidores que se ha organizado en diversas plataformas digitales.

Se han compartido testimonios de clientes que se quejan de la falta de contacto, de la imposibilidad de recibir reembolsos y de la experiencia de haber; "apenas sabemos que algo se está fraccionando y no podemos partir con la confianza en la organización que se había concebido", según una declaración conjunta de los afectados. El uso de las redes sociales ha formado una voz unánime de incomodidad y derecho a la compensación.

Por su parte, la empresa promotora, en respuesta a la presión social, publica cartas de disculpa que, según los consumidores, no incluyen una fecha de reembolso y no explican cómo se resolverá la cancelación. El caso convierte al parque temático en un símbolo de la fragilidad de las inversiones en entretenimiento temático en la región.

Impacto en Pinto y gestión municipal

Los ciudadanos de Pinto, que veían la apertura de la zona de Halloween como una oportunidad de turismo y de empleo local, están preocupados por la percepción de inseguridad y la falta de supervisión por parte de las autoridades locales. El ayuntamiento ha anunciado la investigación de la situación, aunque los motivos exactos de la falta de la licencia no se han revelado todavía, lo que genera incertidumbre en el mercado turistico.

En definitiva, el episodio se ha convertido en la primera revaluación de las estrategias de gestión de riesgos y licencias en los parques temáticos de España, con la promesa de que se tomará el control adecuado en políticas de vigilancia y divulgación de la normativa, para evitar un futuro "horror" de la experiencia garantizada. Mientras tanto, los fans siguen esperando una respuesta definitiva sobre el reembolso y el futuro del parque, con la esperanza de que la gestión municipal y corporativa se reorganice para recuperar la confianza y la seguridad del público.