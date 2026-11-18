Canal Sur suspende el programa 'Atrápame si pueden' tras una denuncia por acoso sexual. Antonio Garrido toma el relevo mientras la RTVA inicia investigación interna.

La cadena autonómica andaluza ha cancelado la emisión del concurso 'Atrápame si puedes' durante los días jueves y viernes de la semana pasada. Esta interrupción en la programación se ha producido de manera inmediata como respuesta a una denuncia formal por acoso sexual. El espacio se ha retomado esta semana con el actor Antonio Garrido asumiendo las labores de presentación en sustitución del presentador habitual.

Mecanismo de actuación y protocolos internos

El ente público RTVA ha activado de forma inmediata sus mecanismos internos de prevención y seguimiento ante la gravedad de las alegaciones. La televisión andaluza ha manifestado su plena disposición a colaborar con la productora y con las autoridades en cuantas actuaciones resulten necesarias para esclarecer los hechos. Este proceder no implica prejuzgar la veracidad de los hechos denunciados ni anticipar el resultado de la investigación legal.

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La institución garantiza el respeto a la presunción de inocencia y a las garantías procesales de todas las personas implicadas en el caso. Una vez que concluya el procedimiento instructor y se disponga de sus conclusiones definitivas, la RTVA valorará las medidas disciplinarias o correctivas que procedan dentro de su ámbito competencial. Se ha solicitado el máximo respeto a la confidencialidad de la investigación en curso.

Posiciones de las partes y antecedentes previos

Canal Sur Televisión ha expresado su máxima preocupación ante esta situación y reiterado su compromiso firme con la erradicación de cualquier forma de acoso sexual. La cadena enfatiza su obligación de proteger la dignidad, la integridad y los derechos fundamentales de todas las personas que intervienen en sus producciones. La denuncia fue presentada por una profesional de una empresa subcontratada, lo que amplía el alcance de la investigación a terceros externos a la organización.

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Los presuntos hechos tuvieron lugar en la sala de maquillaje del edificio de Retevisión, ubicado en la Isla de la Cartuja de Sevilla. Es allí donde se graban habitualmente los programas del concurso. Este incidente se produce en un contexto de refuerzo normativo, ya que el pasado junio la Comisión de Igualdad de la RTVA acordó fortalecer los protocolos contra el acoso.

Dichos protocolos fueron remitidos a las empresas que trabajan para la empresa pública tras una denuncia anterior contra el que fuera director general de la productora ADM. La comisión reforzó su postura de tolerancia cero y exigió a los socios comerciales cumplir estrictamente con las normas de convivencia y respeto laboral. La situación actual refleja la aplicación práctica de estas medidas actualizadas.

Impacto en la audiencia y próximos pasos

La sustitución del presentador por Antonio Garrido representa una solución operativa para mantener la continuidad del espacio en antena. Esta decisión busca equilibrar la necesidad de informar con la responsabilidad de no obstaculizar las pesquisas judiciales o administrativas. La audiencia puede notar cambios en el tono y la dinámica del programa, dado que el nuevo presentador no es la cara habitual del concurso.

La RTVA ha informado formalmente a la Comisión de Igualdad de la entidad sobre la situación y las medidas adoptadas. Se espera que la investigación determine responsabilidades concretas dentro de la estructura de producción y presentación. Cualquier sanción final dependerá de la resolución del procedimiento instructor y de las competencias laborales de cada entidad implicada.

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Este caso subraya la vigilancia activa de las instituciones públicas frente a conductas inapropiadas en entornos de trabajo mediático. La transparencia en el manejo de la crisis y la colaboración interinstitucional son pilares fundamentales para garantizar un entorno seguro. La atención se centra ahora en el desarrollo de la investigación y en el impacto a largo plazo en la reputación del programa y sus productores.