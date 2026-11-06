Cancelación de la III Media Maratón de Cádiz por conflicto policial

El Ayuntamiento de Cádiz suspende la III Media Maratón del 8 de noviembre 2026 por falta de policías locales. Se garantiza el apoyo a la Asociación Síndrome de Rett.

El Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado la suspensión inmediata de la III Media Maratón Ciudad de Cádiz, evento que estaba programado para celebrarse el domingo 8 de noviembre de 2026. La cancelación se ha producido con apenas 48 horas de antelación a la salida prevista, generando una profunda decepción entre los 3.000 corredores inscritos que ya habían completado su registro y preparación para la prueba.

Caída de voluntarios policiales

La decisión final de cancelar la competición deportiva se debe estrictamente a la imposibilidad técnica de garantizar la seguridad ciudadana y la regulación del tráfico durante el trazado urbano. Inicialmente, el número de agentes de la Policía Local que se habían inscrito como voluntarios para prestar servicio durante la prueba era considerado suficiente para cubrir todas las necesidades del dispositivo de seguridad establecido. Sin embargo, estos mismos agentes retiraron su disponibilidad de forma tardía, lo que ha dejado al Cuerpo de la Policía Local sin el personal necesario para controlar los cortes de vía y proteger a los participantes.

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Origen del conflicto administrativo

La razón fundamental de la retirada de los voluntarios reside en un conflicto administrativo interno relacionado con los pagos pendientes. El equipo de Gobierno municipal ha detallado que existe un retraso significativo en el abono de servicios extraordinarios realizados por la plantilla policial desde el año 2025. Según informa el Consistorio gaditano, este expediente administrativo sufrió demoras porque una dependencia municipal solicitó una aclaración técnica a otra área, y el informe definitivo requiredo no llegó hasta septiembre de 2026. Actualmente, dicha cantidad económica también está en proceso de tramitación interna.

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Impacto en la causa solidaria

Esta cancelación repentina supone un duro contratiempo no solo para la agenda deportiva de la capital gaditana, sino también para el componente solidario de la prueba. La III Media Maratón estaba diseñada para colaborar económicamente con la Asociación Síndrome de Rett, una entidad que habría visto beneficiada su labor con la recaudación del evento. El concejal de Deportes, Carlos Lucero, ha manifestado su profundo pesar ante las consecuencias de la suspensión y las molestias que ocasionará a todos los participantes que llevaban semanas preparando su físico para este día.

Compensación económica municipal

Para evitar que la Asociación Síndrome de Rett resulte perjudicada económicamente por esta circunstancia ajena a su voluntad, el Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que habilitará una subvención directa destinada a la entidad. Este recurso financiero tiene como objetivo explícito permitir que la asociación pueda continuar desarrollando su labor social y asistencial sin interrupciones. De esta manera, la falta de efectivos policiales y el conflicto burocrático por los servicios extraordinarios dejan sin celebración a una media maratón que debía disputarse este domingo, interrumpiendo la planificación de miles de atletas.