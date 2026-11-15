Canarias registra 1.946 llegadas en cayucos en dos días con cifra récord

Canarias recibió 1.903 migrantes en cayucos el sábado y viernes. Ángel Víctor Torres visita El Hierro. El balance de Salvamento Marítimo revela 850 en El Hierro.

La red de operaciones de rescate en las aguas del Atlántico frente a las Islas Canarias ha registrado una de las jornadas más intensas de su historia reciente. Las autoridades han atendido a 1.103 personas en un solo día, el sábado, sumado a las 843 del viernes anterior, lo que eleva el total de migrantes desembarcados en los dos días consecutivos a 1.946. Esta cifra supone un escenario de presión sin precedentes para los sistemas de acogida y seguridad marítima de la comunidad autónoma.

Despliegue de Salvamento Marítimo y Guardia Civil

El operativo de este sábado movilizó recursos significativos para hacer frente al flujo de embarcaciones. Intervinieron ocho embarcaciones de Salvamento Marítimo, específicamente las naves Diphda, Acrux, Navia, Alpheratz, Mizar y Urania. Además, la Guardia Civil aportó dos patrulleras, identificadas como Río Tajo y Río Guadiato. Estos equipos navíos trabajaron en coordinación para localizar, rescatar y trasladar a los cayucos interceptados en alta mar.

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Las operaciones no finalizaron con el fin de la jornada laboral. Mientras se procesaban los desembarcos, dos operaciones de rescate adicionales permanecían abiertas y en curso. La capacidad de respuesta de las agencias de seguridad se extendió más allá de las horas diurnas, asegurando la seguridad de todas las embarcaciones detectadas en el sector marítimo bajo su jurisdicción.

Desembarcos en El Hierro, Gran Canaria y Tenerife

El Hierro se consolidó como el principal punto de llegada, recibiendo diez cayucos con un total de 850 personas. Los desembarcos en esta isla se concentraron en el puerto de La Restinga, ubicado en el municipio de El Pinar. Las llegadas se sucedieron a lo largo de todo el día, comenzando con la primera llegada a las 04:01 horas, cuando la nave Navia descendió a 148 personas. Estas procedían de un trayecto de seis días iniciado en Kayar, Senegal.

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La intensidad de los arribos continuó con otras dos llegadas registradas a las 8:15 horas, sumando 48 y 54 personas respectivamente. Posteriormente, la embarcación Acrux trasladó a La Restinga a 47 ocupantes a las 9:24 horas, seguida por 85 personas más a las 11:20 horas. La nave Mizar participó activamente, desembarcando a 97 personas a las 13:10 horas y a 240 personas, la cifra más alta de un solo cayuco del día, a las 17:26 horas. La última intervención de la jornada en El Hierro corrió a cargo de la Diphda, que llevó a puerto a 60 personas divididas en dos cayucos a las 16:10 horas.

En la isla de Gran Canaria, la llegada de recursos humanos también fue significativa. La nave Urania desembarcó a 203 personas en el puerto de Arguineguín alrededor de la medianoche. Este grupo provenía de un cayuco rescatado a unas 100 millas al sur de El Hierro, que había zarpado de Gunjur, en Gambia. La asistencia inmediata fue prestada por el Servicio de Urgencias Canario, atención primaria y Cruz Roja, resultando en 17 traslados hospitalarios para atender las necesidades médicas de los migrantes.

Tenerife también registró actividad, con 50 personas desembarcadas en el puerto de Los Cristianos a mediodía tras ser interceptado un cayuco por Salvamento Marítimo cerca de la costa. En este caso, una persona requirió traslado urgente al hospital para recibir atención médica específica. Los datos provisionales indican que entre los desembarcados el sábado hubo 89 mujeres y 130 menores, aunque se aclara que estas cifras no incluyen las operaciones aún abiertas.

Impacto en Centros de Acogida y Visita Ministerial

La capacidad de absorción de los centros de acogida se ha visto sometida a una prueba crítica. En el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de El Hierro, permanecían 317 personas hasta el sábado, excluyendo las últimas llegadas masivas. Para aliviar la presión sobre esta instalación, 158 personas fueron trasladadas durante la jornada a Tenerife mediante un barco de línea regular. Esta medida de redistribución busca equilibrar la carga asistencial entre las islas.

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La salud pública también se ha visto involucrada en la gestión de esta crisis. En el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, permanecen ingresadas 11 personas procedentes de llegadas de días anteriores. La atención médica continua es un componente esencial del protocolo de asistencia a los recién llegados, garantizando el seguimiento de sus condiciones físicas tras travesías que han durado entre cuatro y siete días.

La respuesta política ante esta escalada ha sido inmediata. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que visitará el puerto de La Restinga el domingo. El objetivo de esta visita es conocer in situ la situación actual del fenómeno migratorio y evaluar la eficacia de los dispositivos de asistencia implementados por las autoridades competentes.

Si bien esta jornada no ha superado el récord absoluto, se sitúa en las cifras más altas registradas en años recientes. El máximo histórico de llegadas a Canarias en una sola jornada fue de 1.461 personas, registrado el 7 de noviembre de 2020, cuando arribaron 33 pateras y cayucos. La comparación con aquel dato histórico subraya la magnitud del esfuerzo logístico y humano que requieren las operaciones actuales en el archipiélago.