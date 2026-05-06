Canarias rechaza el traslado del crucero MV Hondius con casos de hantavirus

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, critica la decisión del Gobierno central de trasladar el crucero afectado por el hantavirus a las islas, alegando falta de información y riesgo para la población.

El presidente de Canarias , Fernando Clavijo , ha rechazado de manera contundente que el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, sea trasladado a las islas españolas.

Según sus declaraciones en una entrevista en Onda Cero, esta decisión carece de fundamento técnico y no cuenta con información suficiente para garantizar la seguridad de la población. Clavijo ha explicado que, tras la muerte de tres pasajeros y al menos siete contagios, solicitó una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, le comunicara un cambio radical en el plan inicial, que consistía en que el barco continuara su ruta hacia Holanda.

El dirigente autonómico ha descrito la conversación telefónica con García como "no precisamente relajada" y ha confesado sentirse perplejo ante la decisión. Clavijo ha cuestionado la necesidad de que el buque navegue tres días hasta Canarias para realizar las mismas acciones que podrían llevarse a cabo en Praia, donde actualmente se encuentra fondeado.

"Lo único que se nos ha dicho es que ha habido una petición de auxilio y que el Gobierno ha decidido atenderla", ha añadido. Desde el Gobierno central, sin embargo, aseguran estar en "permanente contacto" con las autoridades canarias, compartiendo información en tiempo real y mostrando disposición para resolver cualquier duda.

Aseguran que están trabajando en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para atender la solicitud de acoger el crucero en Canarias, en cumplimiento del derecho internacional y el espíritu humanitario. Clavijo ha criticado la falta de transparencia y la improvisación en la gestión de la crisis, señalando que desconocen el número exacto de contagiados, la causa de la transmisión del virus y el estado de salud de los afectados.

"No sabemos nada porque no nos ha trasladado absolutamente nada", ha lamentado. Además, ha destacado que en Canarias solo disponen de una cama de alto requerimiento en el Hospital de la Candelaria para atender esta emergencia sanitaria. El presidente canario ha denunciado que la decisión de trasladar al barco a las islas se tomó sin consultar a las autoridades sanitarias locales, que en una reunión técnica acordaron por unanimidad que el barco no iría a Canarias.

"No tengo ningún documento oficial que avale el cambio", ha dicho, atribuyendo la medida a "criterios políticos" y no médicos. Clavijo ha expresado su indignación por la forma en que se ha gestionado la situación, afirmando que "los tiempos en los que las colonias tienen que acatar lo que se decide desde los gobiernos de turno se acabó".

Ha insistido en que Canarias está dispuesta a colaborar con el Gobierno central, pero no a aceptar decisiones que puedan poner en riesgo a su población sin una justificación clara





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