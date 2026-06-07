Canadá se prepara para la Copa del Mundo 2026: Pasión futbolística crece en el país del hockey

A pocos meses del Mundial 2026 que coanfitrión con Estados Unidos y México, Canadá experimenta un fervor futbolístico sin precedentes. El deporte, declarado el más popular entre los niños canadienses, supera al hockey en participación juvenil. Ciudades como Vancouver y Toronto se engalanan con monumentos y murales, mientras la selección nacional sueña con superar la fase de grupos. Este evento representa una oportunidad única para consolidar la identidad futbolística del país.

Era el tipo de noche perfecta con la que sueñan los jugadores de fútbol amateur y sus padres durante todo el invierno. Meses de clima brutal y abrasador dieron paso al desenfreno futbolístico en el césped, mientras dos de los mejores equipos juveniles de Ottawa se enfrentaban bajo la luz del sol.

Observando desde la banda estaba Nathaniel Salhani, un niño de 8 años obsesionado con el fútbol que no podía esperar para decirlo cuando le preguntaron si estaba emocionado por que Canadá fuera anfitrión de la Copa del Mundo. ¡Voy a ir al partido de fútbol entre Canadá e Irlanda! , exclamó radiante. Su madre también sonreía de oreja a oreja.

Nos lo merecemos, que finalmente se nos reconozca como una nación futbolera, dijo la madre de Nathaniel, Nathalie Salhani, y agregó: Honestamente, es que Canadá finalmente sea reconocido como un país que puede jugar al fútbol. Y jugar, juegan. El sentimiento de Salhani representa a los millones de jugadores, entrenadores y padres dedicados al fútbol amateur en Canadá. El Gobierno canadiense declara que el fútbol, y no el hockey, es el deporte más popular entre los niños canadienses.

Puede que Canadá no tenga la devoción casi religiosa que México muestra por el deporte, ni las altas expectativas de Estados Unidos, pero la alegría sublime de simplemente poder ser anfitrión de una Copa del Mundo está comenzando a sentirse. Los titulares sobre la Copa del Mundo en Canadá presentan las mismas quejas y el mismo cinismo acerca de los altos precios de las entradas, la lack of a tourist boost, problemas con los estadios y el transporte, pero para muchos jugadores y aficionados en Canadá, esta Copa del Mundo se vive de manera diferente.

Creo que para nosotros, el simple hecho de tener la oportunidad de hacer esto es genial porque no lo hemos tenido y ahora vamos a aprovechar la oportunidad, dijo Salhani. Vancouver y Toronto comparten las responsabilidades de ser anfitrionas y ambas ciudades están decoradas para las festividades de los aficionados. Vancouver ha transformado su horizonte y sus calles. El Science World de la ciudad ha presentado The Beautiful Dome, un enorme balón de fútbol ubicado en la costa.

Es una recreación de 360 grados y 40 metros de diámetro del Adidas Trionda, el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El distrito de Yaletown de la ciudad ha sido cubierto con murales del Beautiful Game a lo largo de paredes y terrazas, mostrando los momentos más icónicos del deporte protagonizados por leyendas como Lionel Messi, Pelé y Alphonso Davies, de Canadá.

El mural celebra más de 70 años de historia del fútbol a través de jugadores icónicos en momentos clave del juego, pero también refleja la propia identidad de Vancouver en la Copa del Mundo, dijo Sarah Vallely, directora ejecutiva de la Asociación para la Mejora de Negocios de Yaletown, que encargó la obra, a CNN en una entrevista telefónica esta semana. Vallely lo ve como algo más grande que el Super Bowl o los Juegos Olímpicos, dado el extraordinario nivel de audiencia y participación de los fanáticos de todo el mundo.

Creo que lo que realmente están viendo es una celebración del deporte mundial y eso era muy importante para nosotros, dijo Vallely. Más allá del impulso económico, las esperanzas, si no expectativas, también son altas para el equipo nacional de Canadá, aunque esta sea solo la tercera aparición de Canadá en una Copa del Mundo. Incluso llegar a los cuartos de final sería un escenario soñado para el equipo nacional de Canadá.

Tenemos jugadores muy talentosos y creo que este es un equipo que definitivamente debería salir de su grupo, creo que este es un equipo que como mínimo debería participar en los octavos de final, dijo Julian de Guzmán, miembro del Salón de la Fama del Fútbol Canadiense y exintegrante de la selección nacional, quien actualmente es jefe de Deportes del equipo Red Bull de la MLS de Nueva York





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Mundial 2026 Fútbol Canadiense Canadá Como Anfitrión Selección Nacional De Canadá Vancouver Y Toronto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mbappé, Haaland, Vinícius y Cristiano, juntos en el tremendo anuncio de Nike para el Mundial 2026El anuncio 'Rip the Script' de Nike promueve la creatividad y el juego instintivo. También se suman personalidades como personalidades como Kim Kardashian, Travis Scott o Lebron James.

Read more »

La selección colombiana de fútbol busca el título en el Mundial 2026La selección colombiana de fútbol ha tenido un recorrido exitoso en las últimas competiciones internacionales, pero su historia en torneos importantes es limitada. A pesar de tener jugadores talentosos, experiencia y un técnico confiable, Colombia todavía necesita dar un paso más en su camino hacia el título.

Read more »

Resultado ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once hoy viernes 05 de junio de 2026Comprueba tu número del sorteo del Cuponazo y Super Once de hoy, viernes 05 de junio de 2026. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si tu número ha sido agraciado.

Read more »

Shakira también cantará en la inauguración de la Copa del Mundo 2026 en Ciudad de MéxicoLos fans de Shakira podrán disfrutar no solamente de la superestrella de la música en la clausura de la Copa del Mundo 2026, sino también en la inauguración del evento deportivo.

Read more »