Canadá pide extender el alto el fuego en Oriente Medio al Líbano tras la muerte de un ciudadano

Canadá ha instado a Pakistán a incluir al Líbano en el alto el fuego de Oriente Medio, tras una conversación entre los líderes de ambos países. El anuncio se produce después de la muerte de un ciudadano canadiense en el sur del Líbano, zona de conflicto.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, comunicó a su homólogo paquistaní, Shehbaz Sharif, la urgencia de extender el alto el fuego existente en Oriente Medio para incluir al Líbano . Esta declaración se produjo durante una conversación telefónica bilateral celebrada el lunes, destacando la preocupación canadiense por la escalada de la violencia en la región y la necesidad de una solución integral. La Oficina del Primer Ministro canadiense emitió un comunicado oficial detallando la conversación, en el que se enfatizó el reconocimiento del 'papel clave estratégico' de Pakistán en la facilitación de conversaciones previas entre Estados Unidos e Irán. Durante la llamada, Carney y Sharif abordaron la compleja situación geopolítica, subrayando la importancia de garantizar un acceso libre y seguro al estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el comercio internacional y el suministro energético. Asimismo, ambos líderes enfatizaron la protección de los civiles y la infraestructura civil en toda la región del Golfo Pérsico y en el conjunto de Oriente Medio , manifestando su preocupación por el impacto humanitario del conflicto. La iniciativa canadiense refleja el compromiso del país con la diplomacia y la búsqueda de la paz en una zona marcada por tensiones persistentes y conflictos armados.

Posteriormente a la conversación entre los dos mandatarios, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá emitió un comunicado anunciando la trágica muerte de un ciudadano canadiense en el sur del Líbano. La zona, actualmente escenario de operaciones militares israelíes, ha sido testigo de un incremento significativo de la violencia, con un elevado número de víctimas. La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, expresó sus más sentidas condolencias a la familia del fallecido, identificado por medios canadienses como Hassan Haidar. Si bien el comunicado oficial no especificó las circunstancias exactas de su muerte ni la responsabilidad directa, la ministra reiteró el firme apoyo de Canadá a los esfuerzos del gobierno libanés por restaurar la autoridad del Estado y desarmar a Hizbulá. Además, Anand hizo un llamado a Israel para que cese sus ataques y exhortó a ambas partes, Israel y Líbano, a buscar una solución diplomática y duradera para poner fin al conflicto. Esta postura refleja la determinación de Canadá de contribuir a la estabilidad y la paz en la región, a través de la diplomacia, la asistencia humanitaria y el respeto al derecho internacional.

La muerte de Hassan Haidar, ciudadano canadiense, ha generado consternación y ha puesto de manifiesto la urgencia de proteger a la población civil en medio del conflicto. Según las declaraciones de su hermano, Hussein Haidar, en una conferencia de prensa realizada el mismo lunes, Hassan Haidar falleció la semana pasada a causa de un ataque con dron mientras se encontraba en su residencia en el sur del Líbano. Este incidente, lamentablemente, ilustra los riesgos que enfrentan los civiles en la zona de conflicto y subraya la necesidad de medidas urgentes para protegerlos. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación en el Líbano y ha reiterado la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario, que prohíbe los ataques contra civiles y la destrucción de infraestructura civil. Canadá, en su respuesta, ha demostrado su compromiso con la protección de los derechos humanos y la búsqueda de una solución pacífica al conflicto, instando a todas las partes a priorizar la seguridad de la población civil y a resolver sus diferencias a través del diálogo y la diplomacia.





rtvenoticias / 🏆 7. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Canadá Pakistán Líbano Alto El Fuego Oriente Medio Conflicto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Trump: 'Lleguemos o no a unSigue en directo la última hora sobre el conflicto en Oriente Medio.

Read more »

España critica la postura de Israel sobre el conflicto en Oriente MedioEl ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, critica la persistencia de Israel en la guerra a pesar del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Advierte sobre la fragilidad del acuerdo y la necesidad de esfuerzos diplomáticos para la paz en la región.

Read more »

Las consecuencias económicas de una paz inestable en Oriente PróximoEn 1919, John Maynard Keynes publicó Las consecuencias económicas de la paz, un libro que, leído hoy, sigue resultando actual. No era solo un análisis del Tratado de Versalles...

Read more »

La inestabilidad en Oriente Próximo y el riesgo para los dividendos europeosEl mercado evalúa el impacto de la inestable tregua en Oriente Próximo sobre los dividendos de las empresas europeas. A pesar de la incertidumbre, Goldman Sachs prevé un aumento en los pagos a accionistas, con potenciales incrementos significativos para bancos españoles como Santander y BBVA, así como para Inditex e Iberdrola. Sin embargo, se contempla un escenario bajista en caso de conflicto prolongado, inflación y estancamiento económico.

Read more »

Las consecuencias económicas de una paz inestable en Oriente PróximoEn 1919, John Maynard Keynes publicó Las consecuencias económicas de la paz, un libro que, leído hoy, sigue resultando actual. No era solo un análisis del Tratado de Versalles...

Read more »

El ‘petroyuan’ se perfila como ganador de la guerra en Oriente PróximoEl peso de la moneda china en el sistema de pagos internacional es reducido, del 2%, pero el conflicto emerge como catalizador para su mayor uso a largo plazo

Read more »