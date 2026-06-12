Canadá niega visa a Thomas Partey por acusaciones de violación y se perderá el partido Ghana-Panamá

El futbolista ghanés Thomas Partey no podrá viajar a Canadá para el amistoso del 17 de junio debido a la denegación de su visa, vinculada a los siete cargos de violación que enfrenta en el Reino Unido. La FIFA confirmó la decisión soberana del gobierno canadiense, mientras el jugador mantiene su inocencia.

El futbolista internacional ghanés Thomas Partey , de 32 años y actualmente en el Villarreal CF, enfrenta una denegación de visa para entrar a Canadá, lo que le impedirá viajar con su selección para el partido amistoso entre Ghana y Panamá programado el 17 de junio en territorio canadiense.

La decisión fue comunicada por la FIFA, que señaló en un comunicado que el jugador no podrá desplazarse desde la concentración de Ghana en Boston, Estados Unidos, debido al rechazo de su solicitud de visado por parte del Gobierno canadiense. Partey, que se encuentra a la espera de juicio por siete delitos de violación, ha mantenido su inocencia en todos los cargos.

Las autoridades migratorias de Canadá no han ofrecido una explicación pública específica sobre los motivos de la denegación, aunque diversos medios de comunicación han vinculado la medida con las acusaciones penales que pesan contra él, derivadas de denuncias presentadas por cuatro mujeres por hechos ocurridos entre 2020 y 2022. La normativa migratoria canadiense, gestionada por Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC), faculta a los funcionarios a rechazar la admisión de personas que consideren inadmisibles por razones de seguridad pública o por estar involucradas en actividades criminales graves.

Este caso subraya la discrecionalidad que tienen los Estados en materia de control fronterizo y cómo los procesos judiciales pendientes en otros países pueden impactar en la libre circulación de individuos, incluso en contextos deportivos internacionales. El partido entre Ghana y Panamá se llevará a cabo sin la presencia de Partey, lo que representa una baja significativa para el equipo africano, ya que es uno de sus jugadores más destacados.

Mientras tanto, el futbolista continúa en Estados Unidos con su equipo nacional a la espera de que se resuelva su situación legal en el Reino Unido, donde fue acusado formalmente. La FIFA, por su parte, recordó que corresponde a cada Gobierno soberano decidir quién puede ingresar a su territorio, y que la organización respeta esas determinaciones.

Este incidente se inscribe en un contexto más amplio de escrutinio hacia deportistas de alto perfil que enfrentan investigaciones penales, y cómo estos asuntos trascienden el ámbito deportivo para afectar su movilidad internacional. La denegación de visa a Partey no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia en la que países anfitriones de eventos deportivos o culturales adoptan medidas cautelares frente a individuos con procesos judiciales abiertos.

Aunque no se ha confirmado oficialmente que los cargos de violación sean la causa directa del rechazo, la coincidencia temporal y la naturaleza de las acusaciones hacen altamente probable esa conexión. El caso también plantea interrogantes sobre la presunción de inocencia en el ámbito migratorio, donde los criterios de inadmisibilidad pueden activarse incluso antes de que exista una condena firme.

Para Ghana, la ausencia de Partey supone un revés deportivo, pero también una situación incómoda desde el punto de vista de la imagen pública, al tener que gestionar la participación de un jugador bajo sospecha criminal en un evento internacional. En los próximos días, se espera que tanto el jugador como sus representantes evalúen posibles recursos o gestiones para intentar revertir la decisión canadiense, aunque las posibilidades parecen limitadas dado el amplio margen de discrecionalidad que tienen las autoridades migratorias.

Mientras tanto, el partido del 17 de junio procederá sin él, y la atención mediática se centrará en cómo Ghana maneja esta situación y en el desarrollo del proceso judicial en el Reino Unido. Este episodio también podría servir de referencia para futuros casos en los que deportistas enfrenten acusaciones penales y deban viajar a países con estrictas normas de admisión.

La interacción entre el derecho penal y el derecho migratorio queda una vez más en evidencia, mostrando cómo una acusación formal puede tener consecuencias inmediatas en la vida personal y profesional de un individuo, más allá de lo que ocurra en los tribunales. En resumen, la denegación de visa a Thomas Partey refleja el poder de los Estados para restringir la entrada de personas consideradas un riesgo para la seguridad, incluso en el contexto de una competición deportiva internacional, y cómo los procedimientos judiciales pendientes pueden desencadenar respuestas administrativas en frontera.

La FIFA ha dejado claro que no intervendrá en la decisión soberana de Canadá, limitándose a informar a las partes afectadas. El jugador, por su parte, seguirá concentrado con Ghana hasta que su situación legal se defina, aunque su participación en el encuentro contra Panamá ya es imposible.

Este caso continuá generando debate sobre los derechos de los acusados, la responsabilidad de los estados anfitriones y el papel de las federaciones internacionales en la gestión de situaciones conflictivas que involucran a sus atletas





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