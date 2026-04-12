Canadá Dice Adiós a la Dependencia de EEUU en Defensa: Carney Busca una Nación Fuerte y Soberana

El Primer Ministro canadiense, Mark Carney, anuncia un cambio radical en la política de defensa, poniendo fin a la era de dependencia de Estados Unidos. La nueva política 'comprar canadiense' y la firme postura ante las amenazas de Trump marcan un nuevo rumbo para Canadá.

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney , ha marcado un punto de inflexión en la política de defensa del país, anunciando el fin de la era en la que la mayor parte del gasto militar canadiense se destinaba a Estados Unidos . En la clausura de la convención nacional del Partido Liberal, celebrada en Montreal, Carney declaró: 'Se acabaron los días en que el ejército canadiense enviaba 70 centavos de cada dólar a Estados Unidos '.

Esta afirmación fue recibida con una entusiasta ovación por parte de los asistentes, quienes se pusieron de pie en señal de apoyo. Acompañando este anuncio, Carney presentó la nueva política de 'comprar canadiense', asegurando que el gobierno federal priorizará a los proveedores canadienses en sus gastos. Esta medida, también aclamada por el público, promete fortalecer la industria nacional y reducir la dependencia económica de Estados Unidos. Carney enfatizó la intención de construir 'una Canadá fuerte' utilizando 'acero, aluminio, madera y trabajadores canadienses', lo que provocó una nueva oleada de aplausos. El Partido Liberal, liderado por Carney, se encuentra actualmente en minoría y enfrenta tres cruciales elecciones parciales. Una victoria en al menos una de ellas le otorgaría una mayoría, aunque ajustada, permitiéndole gobernar hasta las elecciones generales de 2029. La situación política se ha visto aún más influenciada por la reciente migración de cuatro diputados conservadores al Partido Liberal, fortaleciendo la posición del gobierno. \El contexto de estas decisiones está profundamente ligado a las tensas relaciones con Estados Unidos bajo la administración del expresidente Trump. Durante el último año de mandato, Carney ha demostrado firmeza frente a las amenazas de Trump, como la imposición de aranceles del 100% a Canadá en caso de que el país estableciera acuerdos comerciales con China. Trump llegó incluso a expresar abiertamente su intención de anexionar Canadá, refiriéndose a Carney como 'gobernador', un gesto que fue percibido como una provocación y una falta de respeto a la soberanía canadiense. Previamente, el discurso de Carney en el Foro de Davos, en el que instó a las potencias medianas a coordinarse para sobrevivir en un mundo dominado por los grandes poderes, se hizo viral. En su discurso, Carney criticó abiertamente el orden internacional basado en normas, señalando que las potencias más fuertes a menudo se eximen de cumplirlas y utilizan la integración económica como un arma de coacción para perseguir sus propios intereses, en una clara alusión a las políticas de Trump. Trump reaccionó a estas críticas de manera agresiva. Contestó directamente a Carney, afirmando que Canadá dependía de Estados Unidos, a lo que Carney respondió reafirmando la independencia y el orgullo nacional de Canadá. La tensión escaló cuando Trump retiró la invitación de Canadá a participar en una 'Junta de Paz', donde se discutirían temas relacionados con el conflicto en Gaza. \La postura firme de Carney y la creciente tensión con Estados Unidos han generado un fuerte sentimiento nacionalista en Canadá. Una encuesta de febrero de 2026, publicada por Politico, reveló que el 50% de los canadienses consideraban a Estados Unidos una amenaza mayor para la paz mundial que Rusia. Paralelamente, casi el 60% de los canadienses aprueba la gestión del Primer Ministro Carney, lo que sugiere un respaldo popular a su política exterior y a su visión de una Canadá más independiente y autosuficiente. Los resultados de las próximas elecciones parciales serán cruciales para determinar si este sentimiento nacionalista se traduce en un apoyo electoral significativo al Partido Liberal y consolidar el liderazgo de Carney. La decisión de fortalecer la industria nacional, junto con la firme postura ante las amenazas estadounidenses, parecen ser los pilares de su estrategia política, buscando un equilibrio entre la independencia económica y la estabilidad política en un contexto internacional incierto





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