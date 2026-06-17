Campos del Renacimiento celebra su quinto aniversario con récord de visitantes y nuevas atracciones

El museo territorial Campos del Renacimiento, que reúne arte sacro renacentista en cuatro localidades de Palencia, ha superado los 62.000 visitantes. Para celebrar su quinto aniversario, abre al público la torre de la iglesia de Santa María de Fuentes de Nava y programa el ciclo Música bajo las estrellas, combinando artesonados mudéjares con música tradicional. La iniciativa busca potenciar el turismo cultural y el desarrollo económico de la comarca.

Más de 62.000 visitantes han recorrido el museo territorial de Becerril de Campos, Paredes de Nava, Fuentes de Nava y Cisneros, un espacio que late entre artesonados mudéjares, tablas de los Berruguete y sarcófagos de piedra del siglo XV.

Según los registros de finales de mayo, esta cifra marca un hito para el renovado circuito patrimonial que reúne y reorganiza tesoros renacentistas a lo largo de los templos de Santa María de Becerril de Campos; Santa Eulalia, en Paredes de Nava; la iglesia de Santa María en Fuentes de Nava; y el dúo de San Pedro y la parroquia de San Facundo y San Primitivo, en Cisneros. La filosofía del recorrido, ideado por la Diputación y la Diócesis de Palencia, consiste en acercar las obras sacras al lugar para el que fueron pensadas, poniendo de relieve la importancia del Renacimiento palentino, más allá del románico por el que tan conocida es la provincia.

Tablas de Pedro y Alonso Berruguete, vírgenes de Juan de Juni o santos de Alejo de Vahía conviven así con reliquias y sarcófagos de piedra del siglo XV, o con exquisitos artesonados mudéjares, en un itinerario repleto de piezas en el que el continente es una joya artística en sí misma. Con motivo de este quinto cumpleaños, el museo territorial introduce varias novedades.

Entre ellas, la apertura al público de la torre de la iglesia de Santa María de Fuentes de Nava, hasta ahora no visitable. El nuevo atractivo se compone de dos cuerpos y está rematado en una terraza mirador.

Ofrece unas espléndidas vistas panorámicas de la comarca de Tierra de Campos, de la propia localidad de Fuentes de Nava, con la silueta de la iglesia de San Pedro destacando en el horizonte, y de espacios tan emblemáticos como la Laguna de la Nava o el Canal de Castilla. Desde Campos del Renacimiento destacan como esta perspectiva privilegiada refuerza además uno de sus principales objetivos: unir patrimonio histórico-artístico, paisaje e identidad cultural.

Además, en consonancia con el astroturismo que este año se hace omnipresente a cuenta del eclipse solar total, que se observará en todo su esplendor en la provincia, Campos del Renacimiento ha programado un ciclo bajo el título 'Música bajo las estrellas'. La propuesta cultural permitirá al visitante descubrir de una forma diferente dos de las sedes más singulares del museo: la iglesia de San Facundo y San Primitivo de Cisneros y la iglesia de Santa María de Fuentes de Nava.

Estas sedes albergan algunos de los artesonados mudéjares de mayor calidad y belleza de nuestro país, extraordinarias cubiertas en las que las estrellas y la geometría adquieren un especial protagonismo. La visita pondrá el foco en los aspectos históricos, artísticos y simbólicos de estas cubiertas, combinando las explicaciones patrimoniales con distintas interpretaciones musicales vinculadas a la tradición festiva de la tierra.

Con un repertorio propio de celebraciones populares, entre danzas al punteado, contradanzas, jotas y corridos, se pretende crear una experiencia inmersiva que permitirá comprender el patrimonio no solo desde el punto de vista visual, sino también sonoro y emocional. La parte musical correrá a cargo de Águeda Sastre Zamora, historiadora del arte, guía de turismo y violinista, integrante además del dúo folk Alicornio.

'Música bajo las estrellas' concluirá con la subida a la torre de la iglesia de Santa María de Fuentes de Nava, para unir esa otra novedad a la experiencia de los asistentes y permitir que la iglesia dialogue no solo con los cielos de madera, sino también con los reales. Se reafirma así un museo que suma y que permite aprovechar los recursos de la provincia para un desarrollo tanto social como económico y patrimonial, ha valorado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén.

Hace cinco años que creíamos en esa concentración de arte del Renacimiento, una de las más importantes de España, que queríamos dar a conocer de una forma profesionalizada, ha evocado. Un objetivo que ha considerado cumplido en un recorrido que es gloria para los ojos gracias a la implicación del Obispado y las parroquias y que permite contemplar a los grandes artistas mientras sirve de motor económico, aplaudía.

También lo alababa el obispo de Palencia, Mikel Garciandía, que consideraba la iniciativa ejemplar desde varias vertientes. Por una parte, por un trabajo conjunto con la Diputación que permite un trabajo a nivel de zona pastoral y comarca, pero también por la solidez y la eficacia de su capacidad de interactuar con las gentes como lo hacen proyectos como Las Edades del Hombre, estrechamente relacionado y modelo de gestión patrimonial religiosa





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