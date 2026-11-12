Campeonatos de España de Natación 2025: Selección rumbo a Pekín y récords en el M-86

Los mejores nadadores españoles compiten en Madrid del 12 al 15 de noviembre en el centro M-86. El evento define la lista final para los Mundiales de Pekín de diciembre con estrellas como Marc Sans y Helena.

Los nadadores de élite del Reino de España se han reunido en la capital para los Campeonatos de España de Natación, un evento crucial que se desarrolla desde el jueves 12 de noviembre hasta el domingo 15 de noviembre de 2025 en el Centro de Natación M-86. Esta competición nacional no solo busca coronar a los mejores atletas del país en diversas disciplinas, sino que también funciona como la última prueba de selección para definir la plantilla que representará a España en los Campeonatos Mundiales de Natación programados para el próximo mes de diciembre en Pekín. Toda la trayectoria de estos atletas durante la semana de competición será transmitida de manera íntegra a través de los canales Teledeporte y la plataforma digital RTVE Play, permitiendo que el público siga de cerca cada esfuerzo y cada crono.

Defensa de récords y clasificación para Pekín

Marc Sans, el destacado nadador tarraconense de 25 años, se presenta en estas aguas con la clara intención de defender sus títulos nacionales y asegurar su posición entre los favoritos para los Mundiales. Sans ha comenzado la temporada 2025 con un palmarés de alto nivel, habiendo ganado la medalla de oro en la final de los 200 metros braza en los Campeonatos Mundiales de Piscina Corta de 2024, disputados en Budapest. Un año después, logró una hazaña similar al imponerse en los Europeos de Piscina Corta celebrados en Lublin, Polonia, donde derrotó a figuras como el plusmarquista mundial Caspar Corbeau, consolidando su estatus como una de las referencias absolutas del braza español.

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Es importante destacar que Marc Sans no pudo participar en los recientes Campeonatos Europeos de Piscina Larga celebrados en París durante el verano, debido a complejos problemas burocráticos que le impieron abandonar Estados Unidos, donde reside y entrena bajo la dirección del técnico español Sergi López. Sin embargo, nada le impedirá ahora competir en las aguas madrileñas del Centro M-86, un recinto que guarda recuerdos inolvidables para el catalán, quien en su última visita estableció cinco nuevas marcas nacionales españolas durante el camino hacia los Mundiales de Budapest. Para esta edición, Sans ha inscrito su nombre en tres pruebas individuales: los 50, 100 y 200 metros braza, donde se espera que muestre un nivel competitivo excepcional.

Rivalidad en espalda y nuevas promesas

La otra gran protagonista absoluta de estos campeonatos es Helena Sans, la vigente campeona de Europa de los 200 metros espalda en piscina corta, quien aún no ha asegurado su participación en el Mundial de Pekín y busca el billete final durante esta semana. Helena Sans también tuvo que ausentarse de los Europeos de París debido a una dolencia en los hombros que le impidió estar en plena forma, pero ahora está dispuesta a recuperar el terreno perdido y demostrar su vigencia en el circuito internacional. Su objetivo es claro: clasificarse para la cita china y seguir construyendo su carrera en una de las pruebas más técnicas y exigentes del calendario.

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En los 100 metros espalda, Helena Sans se enfrentará a una joven y prometedora rival en forma de la nueva sensación de la natación española, mientras que en los 200 metros espalda deberá medir sus fuerzas contra competidoras de alto calibre que también aspiran a la plaza mundialista. Por otro lado, Hugo González, a pesar de ya tener asegurado su pase a la capital china tras conseguir la medalla de bronce en los 200 metros mariposa en París, participará en Madrid con un calendario agotador que incluye ocho pruebas distintas: 100 y 200 metros espalda, 100 metros estilos, 100 metros mariposa, 100 metros braza, 100 metros libre, 200 metros libre y la novedosa prueba de 400 metros libre. Su resistencia será puesta a prueba de manera extrema.

Competencia femenina y apuestas jóvenes

En el sector femenino, Cristina Chumbita, la nadadora ciudadrealense de 20 años, competirá con el firme propósito de confirmar su estatus entre las mejores. A pesar de que ya tiene garantizado su pasaporte para Pekín, su presencia en Madrid es vital para mantener el ritmo competitivo. Chumbita se inscribirá en las pruebas de 100 y 200 metros mariposa, así como en 200 metros libre y 200 metros estilos, donde protagonizará un duelo intenso con Emma Carrasco. Esta última llega a la capital dispuesta a redimirse del revés que supuso quedar fuera de la selección para los Europeos de Piscina Larga de París, buscando recuperar su lugar en el mapa.

Asimismo, otras dos jóvenes perlas de la natación nacional con billete asegurado para los Mundiales son Clara Ciércoles y Marc Hoek, ambos con 18 años, quienes buscan cuajar un gran campeonato que confirme su tremenda progresión. Ciércoles, la nadadora turolense, logró una brillante quinta plaza en la final de los 100 metros espalda en su estreno en una gran competición absoluta en París y ahora nadará en Madrid los 50 y 100 metros libre, junto a las tres pruebas de espalda. Por su parte, Marc Hoek, que también obtuvo un notable cuarto lugar en los 100 metros libre en París, competirá en los 50, 100 y 200 metros libre, demostrando que el futuro de la natación española está en manos de estas nuevas generaciones.

Internacionales y legado del evento

Los Campeonatos de España de Natación 2025 en el Centro M-86 de Madrid no solo son una prueba nacional, sino que también están abiertos a la participación de estrellas internacionales que desean competir en la capital española. Este formato enriquece la experiencia competitiva para los atletas locales, quienes pueden medirse a rivales de talla mundial en un entorno familiar. La presencia de nadadores de alto nivel extranjero, como la canadiense mencionada en los preparativos, eleva el nivel técnico de las series y ofrece una vitrina excepcional para que la selección española prepare sus estrategias finales antes de volar a Pekín.

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El evento cuenta con el apoyo mediático de Teledeporte y RTVE Play, lo que garantiza una difusión masiva que inspira a nuevos jóvenes deportistas. Los detalles logísticos, las fechas exactas y la clasificación en tiempo real estarán disponibles para todos los aficionados. La competencia se desarrollará con los más altos estándares de calidad, asegurando que cada marca sea registrada correctamente y que los récords nacionales se mantengan al día. El objetivo final es claro: enviar a Pekín un equipo sólido, bien preparado y lleno de esperanza para conseguir las medallas que la nación española demanda en la escena mundial del deporte acuático.