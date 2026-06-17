Campeona olímpica y Interaceituna promueven el consumo de aceitunas españolas en India

La campeona olímpica Carolina Marín y la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa de España (Interaceituna) han comenzado una campaña para promocionar el consumo de aceitunas de mesa españolas en India. La campaña, impulsada por Interaceituna en colaboración con Andalucía TRADE, busca reforzar la presencia de las Aceitunas de España en uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento del mundo y acercar este producto a los hogares indios a través de propuestas adaptadas a sus hábitos de consumo.

La campeona olímpica protagoniza la campaña 'Feed Your Heart with Olives from Spain', impulsada por Interaceituna en colaboración con Andalucía TRADE, para acercar las aceitunas españolas a los consumidores indios.

Una de las deportistas españolas más reconocidas a nivel internacional, es la nueva embajadora de la campaña, que la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa de España (Interaceituna) desarrolla en India para promover el consumo de aceitunas de mesa españolas. Busca reforzar la presencia de las Aceitunas de España en uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento del mundo y acercar este producto a los hogares indios a través de propuestas adaptadas a sus hábitos de consumo.

Las Aceitunas de España están presentes en India desde 2014 mediante acciones de promoción continuadas que han contado con chefs, expertos gastronómicos e influencers para mostrar la versatilidad del producto en la cocina local. En 2026, Interaceituna da un paso más incorporando a Carolina Marín como imagen de la campaña, asociando las aceitunas españolas a valores como el esfuerzo, la excelencia, la constancia y la superación.

Campeona olímpica en Río 2016 y tres veces campeona del mundo, Carolina Marín se ha convertido en una referencia mundial del bádminton y en una de las deportistas españolas más admiradas. Su trayectoria, reconocida también con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, trasciende el ámbito deportivo y la ha convertido en un ejemplo de inspiración para millones de personas. Su vinculación con India resulta especialmente significativa.

El bádminton es uno de los deportes más seguidos del país y Carolina mantiene un fuerte vínculo emocional con los aficionados indios desde la histórica final olímpica de Río 2016, en la que se enfrentó a la jugadora india P. V. Sindhu. La colaboración ha comenzado este mes de junio con una sesión fotográfica y audiovisual que servirá de base para diferentes acciones de comunicación.

La deportista protagonizará video-recetas, contenidos para redes sociales, materiales promocionales y colaboraciones con medios lifestyle dirigidos al consumidor indio. A través de estas acciones, la campaña pretende mostrar cómo las aceitunas de mesa españolas pueden incorporarse fácilmente a la alimentación diaria, aportando sabor, versatilidad y un toque diferencial a todo tipo de recetas.

Con esta iniciativa, Interaceituna y Andalucía TRADE continúan impulsando el conocimiento y la presencia de las Aceitunas de España en India, fortaleciendo la conexión entre dos culturas que comparten la importancia de la gastronomía, la familia y los momentos de disfrute alrededor de la mesa





sportlife_es / 🏆 15. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Campeona Olímpica Aceitunas De Mesa Españolas India Promoción Consumo Acercamiento Adaptación Hábitos De Consumo Cocina Local Bádminton Referencia Mundial Deportista Española Vínculo Emocional Histórica Final Olímpica P. V. Sindhu Sesión Fotográfica Y Audiovisual Video-Recetas Contenidos Para Redes Sociales Materiales Promocionales Colaboraciones Con Medios Lifestyle Acercamiento A La Alimentación Diaria Sabor Versatilidad Tocar Diferencial Conocimiento Y Presencia Conexión Entre Culturas Gastronomía Familia Momentos De Disfrute Alrededor De La Mesa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ricardo García Cárcel y Juan Pablo Fusi, una personal historia de EspañaCincuenta y un esbozos biográficos de personalidades de distintas épocas, relativamente breves, componen esta obra de los dos prestigios historiadores

Read more »

Andrés Iniesta revive el gol que dio a España su única Copa del Mundo en 2010El mediocampista español Andrés Iniesta recuerda paso a paso el gol que le valió a La Roja la victoria sobre Países Bajos en la final del Mundial de Sudáfrica 2010, describiendo su desmarque, la asistencia de Cesc Fábregas y la ejecución del disparo que se convirtió en el gol histórico de la historia del fútbol español.

Read more »

Los paupérrimos datos de España en mundiales desde que fuera campeona en 2010: ¡Solo tres victorias!España tropieza con Cabo Verde en el arranque del mundial y necesitará su mejor versión contra Arabia Saudí y Uruguay para estar en la siguiente fase.

Read more »

Mireia Cabañes se proclama campeona de España de Parasurfing 2026 en Gran CanariaLa atleta valenciana Mireia Cabañes ha ganado el Campeonato de España de Parasurfing 2026 en la categoría Stand 3 Femenino, celebrado en Gran Canaria dentro del Gran Canaria Surf Fest. Este triunfo reafirma su posición como líder del parasurfing europeo y destaca el compromiso del evento con la inclusión y la visibilidad del deporte adaptado.

Read more »