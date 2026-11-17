Campanya pro-Brexit 'Stay Out' presenta xifra de 750 milions de lliures desmentida per experts
La nova iniciativa política pro-Brexit assegura que el retorn a la UE costaria 750 milions setmanals, una afirmació que analistes i l'economia rebutgen per ser enganyosa.
La iniciativa política pro- Brexit anomenada Stay Out ha llançat una campanya controvertida afirmant que la reincorporació del Regne Unit a la Unió Europea costaria al país 750 milions de lliures a la setmana, una xifra que experts i analistes econòmics qualifiquen de totalment enganyosa i basada en suposicions errònies.
El primer ministre britànic Boris Johnson va defensar recentment la necessitat de reconèixer els danys causats per la sortida de la UE, mentre els líders polítics que promogueren el Brexit el 2016 rellançen el debat amb noves dades falses per mobilizar el votant, un moviment que ja va ser criticat intensament fa una dècada.Also readGarcía Albiol critica 750M€ para trenes de Marruecos mientras cae la red española
El resorgiment d'una mentida de 2016
En maig de 2016, setmanes abans del referèndum del Brexit, Boris Johnson va girar pel Regne Unit en un autobús vermell amb un dels lemes més célebres i controvertits de aquella campanya: enviàvem 350 milions de lliures a la setmana a la UE, i en lloc d'això, podríem finançar el nostre servei nacional de salut.
Aquesta afirmació va ser descrita per l'autoritat d'estadístiques del Regne Unit, una agència independent que vela per l'ús correcte de les dades oficials, com a enganyosa, ja que ni el Regne Unit aportava aquesta xifra al pressupost de la UE ni l'estalvi hipotètic compensava la pèrdua econòmica causada per la ruptura comercial i agrícola.
Fins i tot Nigel Farage, líder de l'ultradreta i antic company de viatge en autobús amb un eslògan diferent, va admetre després del referèndum que l'ús d'aquella xifra específica havia estat un error estratègic i factual que va desorientar ciutadans i periodistes durant anys.
Anàlisi de la nova xifra de 750 milions
La campanya Stay Out, presentada recentment, utilitza una nova xifra que afirma que tornar a la UE costaria 750 milions de lliures setmanals, equivalent a gairebé 900 milions d'euros, però aquesta estimació ignora sistemàticament els fons que el Regne Unit rebria en cas de reincorporació.
L'anàlisi detallada revela que el càlcul exclou les ajudes directes per a l'agricultura i el desenvolupament regional, diners essencials per a regions més pobres d'Europa com Gal·les o el nord d'Anglaterra, i inclou ingressos duaners o taxes que només es podrien obtenir sent membres plenament integrats al mercat.
Experts com Reland assenyalen que aquesta xifra es basa en supòsits discutibles sobre la mida futura del pressupost comunitari, l'augment hipotètic de la contribució britànica i tipus de canvi subvalorats, ignorant que la lliura esterlina probablement es revaloritzaria amb un retorn a la comunitat.
Impacte econòmic i conseqüències reals
El pressupost sanitari del Regne Unit ha crescut en la darrera dècada, però principalment a causa de l'augment dels costos relacionats amb la pandèmia, finançat mitjançant imposts, retallades en altres departaments i un augment del deute sobirà, amb una prima de risc superior a la italiana o espanyola.
És tècnicament impossible calcular amb precisió el cost real del retorn avui, ja que no es coneix quin serà l'estructura pressupostària de la UE ni la composició dels seus estats membres en el moment hipotètic d'una sol·licitud de reingrés, ni les condicions específiques que s'impondrien.
Aquest escenari també deixa sense respondre si els britànics mantindrien privilegis històrics com el xec que negocià Margaret Thatcher per pagar menys, o com es recuperarien els danys econòmics causats per la caiguda del comerç i la manca de mà d'obra després del Brexit.
Estratègia política i properes cimeres
La qüestió central no és tant la veracitat matemàtica de la xifra de 750 milions, sinó la seva eficàcia política per crear un discurs on el cost de ser membre sembla més alt que mai, aprofitant que les finances domèstiques britàniques es troben en situació fràgil actualment.
Quanta més gent debati sobre la correcció d'aquest nombre, més es desplaça l'atenció pública cap al tema del cost de la membreia, que és exactament el que busca la campanya Stay Out, utilitzant l'exageració com a eina de mobilització electoral i pressió diplomàtica.
El llançament d'aquesta nova iniciativa política es produeix en un moment estratègic clau, preparant el terreny ideològic per a la cumbre entre la Unió Europea i el Regne Unit que se celebrarà aquest divendres a Brussel·les, on el debat econòmic dominarà probablement la agenda oficial.
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics