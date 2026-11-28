Análisis de las posturas de los candidatos a la presidencia del Gobierno sobre la final del Mundial 2030 y las políticas deportivas tras las elecciones del 29 de noviembre.

Los aspectos deportivos han tenido una presencia minoritaria en la campaña electoral que culminó el pasado domingo 29 de noviembre para elegir al nuevo presidente del Gobierno de España. Aunque temas como la vivienda, la fiscalidad, la anticorrupción y la inmigración ocuparon el centro del debate público, la designación de la sede de la final del Mundial 2030 emergió como el único punto recurrente en las declaraciones de los candidatos. La mayoría de las intervenciones se limitaron a expresiones de preferencia o condiciones estrictas sobre este evento, dejando de lado otras áreas vitales del sector deportivo durante los debates principales.

Posición del Partido Popular

Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular, utilizó esta cuestión como un eje central de su discurso, manifestando reiteradamente su postura firme respecto a la organización del torneo. En varias ocasiones, afirmó que España no financiará la organización del Mundial si la final se celebra fuera de su territorio. Su posición es absoluta: si él fuera presidente del Gobierno y la final no se disputara en España, renunciaría a la participación del país en la organización. Durante el debate televisado del pasado jueves, instó directamente a Pedro Sánchez a asumir este mismo compromiso, subrayando que la nación no debe asumir los costes de un evento global para que el partido decisivo no se juegue en suelo nacional.

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El programa del Partido Popular va más allá de la logística del torneo, proponiendo una financiación del deporte alineada con su relevancia social y fomentando activamente el patrocinio privado y el mecenazgo. La formación pretende reconocer explícitamente la trayectoria de los deportistas de alto nivel que han representado a España, corrigiendo los vacíos legales que han impedido su cotización adecuada a la Seguridad Social. Esta medida busca profesionalizar y proteger económicamente a la élite deportiva, un aspecto que consideraron negligente en legislaciones anteriores.

Postura del PSOE

Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español han mantenido un silencio relativo sobre la final del Mundial, priorizando la estabilidad institucional sobre la presión política por el evento. No obstante, en el debate del jueves, el candidato socialista confesó que su deseo era que la final se celebrara en el estadio Wanda Metropolitano. Para canalizar la gestión deportiva del país, su gobierno ha anunciado la creación del Comité Ejecutivo del Deporte Español, una instancia diseñada para orquestar la colaboración eficaz entre el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español.

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El plan del PSOE incluye el despliegue integral del Estatuto del Deportista, garantizando la salud física y mental de los atletas, su protección social y la compatibilidad de su actividad con la formación académica durante todas las etapas de su carrera. También contemplan el acompañamiento profesional para la transición al final de su vida deportiva activa. Asimismo, se propone reformar la Ley de Mecenazgo e impulsar incentivos fiscales para estimular la inversión en infraestructuras y el patrocinio, elementos esenciales para la sostenibilidad del ecosistema deportivo nacional sin depender exclusivamente de los fondos públicos.

Crítica de Vox

Santiago Abascal, candidato de Vox, estableció una distinción clara entre su deseo deportivo y su postura geopolítica, declarando que España no debería organizar el Mundial conjuntamente con Marruecos. Aunque reconoció que le gustaría que la final se jugara en su país, argumentó que las condiciones actuales no son las adecuadas debido a las tensiones territoriales. Abascal señaló específicamente que Marruecos promovió la invasión de parte del territorio nacional y reclama Ceuta y Melilla como propias, lo que considera un impedimento fundamental para la confianza necesaria en una coorganizaci贸n de tal envergadura.

El portavoz nacional de deportes de Vox, Cristian Toro, ha propuesto además medidas para despolitizar la actividad de los clubes, deportistas e instalaciones, buscando eliminar trabas burocráticas que dificultan su funcionamiento. Su plataforma insiste en el refuerzo del apoyo al deporte de base, considerándolo la piedra angular del desarrollo atlético del país. Abascal afirmó en múltiples intervenciones que la despolitización es clave para garantizar que las selecciones nacionales representen auténticamente a España en competiciones internacionales, reforzando la Unidad Nacional frente a posibles cesiones al separatismo.

Frente Amplio y Perspectivas Legales

Frente Amplio aboga por políticas específicas para proteger a los deportistas LGTBIQA+ y manifiesta su preferencia por que la final se celebre en Barcelona, preferiblemente en el Camp Nou, siempre y cuando se respeten los derechos humanos y se organice el evento sin incidentes. La formación política prometerá la plena aplicación de la legislación estatal de protección de las personas trans y de la comunidad LGTBIQA+. Esto incluye la implementación de medidas concretas contra la discriminación en ámbitos cruciales como el empleo, la educación, la salud, la vivienda, la cultura y los servicios públicos.

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Para hacer cumplir estas garantías, Frente Amplio propone la creación de un Observatorio Estatal contra la LGTBQAifobia. Esta entidad tendría la función de recopilar y analizar casos de discriminaciones y violencias, coordinando su trabajo con diversos observatorios territoriales existentes. El partido desarrollará una estrategia integral para combatir la homofobia y la transfobia, incidiendo de forma específica en sectores clave como el deporte, la cultura y la educación, con el objetivo de erradicar las barreras que enfrentan estas colectividades en el espacio público y privado.