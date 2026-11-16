Campaña electoral España 2029: Propuestas de Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau

Análisis de las propuestas electorales en España sobre vivienda, pensiones y conciliación. Conoce los compromisos de Pedro Sánchez, Feijóo, Abascal y Ada Colau.

La campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2029 ha intensificado sus cruces de reproches entre los principales líderes políticos del país. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau han centrado sus discursos en cuatro ejes fundamentales que determinan el futuro inmediato de la ciudadanía española. Estos pilares incluyen la reforma del mercado de la vivienda, la mejora de la conciliación familiar, la revalorización de las pensiones y la garantía del mantenimiento de los servicios públicos esenciales.

Pedro Sánchez defiende derechos laborales y vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un paquete de medidas orientadas a proteger a los colectivos más vulnerables frente a la especulación inmobiliaria y para fortalecer el tejido social. Su propuesta contempla una ayuda económica que cubrirá el 100% de la base reguladora durante un periodo de cuatro semanas, destinándose exclusivamente a padres y madres.

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Además, el ejecutivo ha anunciado una iniciativa legal para reconocer jurídicamente las relaciones de cuidados entre personas que, sin constituir pareja formal ni tener vínculos familiares, deciden establecer lazos de asistencia mutua. Esta figura jurídica busca otorgar seguridad a quienes brindan cuidados prolongados sin el respaldo del matrimonio tradicional.

En el ámbito inmobiliario, la estrategia de Sánchez se dirige directamente contra los propietarios de viviendas que acumulan inmuebles vacíos o los destinan al alquiler turístico a precios inasequibles para la clase media y trabajadora. El objetivo es liberar stock en el mercado y garantizar un acceso más justo al alojamiento digno.

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Sánchez ha defendido firmemente la revalorización de las pensiones conforme al IPC, una medida ya anunciada con anterioridad, y ha reafirmado el derecho al aborto como un pilar innegociable de la democracia. Durante su acto en Cantabria, que ha contado con la presencia de varios miembros del Gobierno y los padres del presidente, ha subrayado la necesidad de adaptar la legislación a las nuevas realidades familiares.

Propuestas de Feijóo para el campo y Abascal sobre soberanía

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha desplegado un programa específicamente diseñado para revertir la despoblación rural y dinamizar la economía en los municipios más alejados de los grandes centros urbanos. Sus medidas incluyen incentivos fiscales para que los jóvenes que se trasladen a vivir a estas zonas no paguen impuestos por adquirir su primera vivienda.

Feijóo ha prometido una inversión masiva en infraestructuras básicas para recuperar fondos perdidos y reforzar el control público del mantenimiento de redes como las de Cercanías. Su discurso se ha centrado en devolver la vida a las zonas rurales mediante una presencia administrativa más cercana y eficaz que asegure la calidad de los servicios locales.

Santiago Abascal, por el contrario, ha centrado su retórica en la soberanía nacional y la defensa de los intereses económicos frente a la burocracia extranjera. Ha defendido que ninguna normativa española debe imponer al sector privado más exigencias que las establecidas por la Unión Europea, promoviendo una desconexión regulatoria selectiva.

Abascal se ha comprometido a derogar todas aquellas disposiciones que incumplan este principio de equivalencia, argumentando que la burocracia comunitaria asfixia la competitividad de las empresas españolas. Su propuesta busca simplificar la carga administrativa para fomentar el emprendimiento y la creación de empleo interno sin restricciones externas.

Ada Colau y conflictos en Cataluña

Ada Colau ha lanzado un llamado urgente para garantizar una cobertura pública plena en el sistema de sanidad, posicionándose como la voz más crítica frente a los modelos de privatización. Su plataforma electoral pone el foco en recuperar la inversión pública en infraestructuras pendientes y mejorar la eficiencia de los servicios de Cercanías.

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En el escenario catalán, la campaña ha estado marcada por tensiones internas entre formaciones independentistas. Miriam Nogueras, candidata de Junts al Congreso desde Roses en Girona, ha criticado el acuerdo electoral entre ERC y Podemos, cuestionando las competencias en materia de inmigración que el Gobierno central sigue reteniendo.

Nogueras ha recordado que Podemos votó en contra de la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat, señalando una contradicción en la alianza actual. Ha defendido que Cataluña debe asumir una mayor capacidad de gestión autonómica, especialmente en lo relativo al trabajo y la preservación de la lengua catalana.

Por otro lado, Gabriel Rufián ha respondido desde Tortosa a las críticas de Junts, defendiendo el papel histórico de ERC en las negociaciones de la legislatura pasada. Rufián ha cuestionado la actitud de Junts al presentar sus listas y ha rechazado que la formación de Miriam Nogueras deba limitarse a apoyar al PSOE en el Congreso sin lograr avances tangibles para las reivindicaciones independentistas.

El candidato de Junts al Senado, Josep Maria Vila d'Abadal, ha sido objeto de nuevas controversias tras declaraciones que incluían una referencia violenta al expresidente Francesc Macià, un gesto que ha sido ampliamente condenando por sus rivales políticos. Mientras tanto, la coalición Frente Amplio busca mantener su escaño en Zaragoza con el apoyo de Chunta Aragonesista, liderada por Marina Rodríguez, aunque ha decidido no concurrir en Teruel.

En un contexto de encuestas que favorecen a Feijóo y Abascal, Pedro Sánchez ha explicado en una entrevista en La Séptima su disposición para negociar con otras formaciones, como Bildu, para aprobar reformas sociales clave. El presidente ha reconocido que, aunque lo lógico sería que el PP votara a favor, él ha tenido que buscar apoyos alternativos, expresando además su apertura para gobernar con Ada Colau si las circunstancias electorales lo requieren.