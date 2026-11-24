Análisis del estado de la campaña electoral en España tras la prohibición de encuestas y los recientes debates en RTVE. Detalles sobre la postura del PP, el PSOE y Vox.

La recta final de la campaña electoral en España ha iniciado su fase decisiva con la entrada en vigor de una estricta prohibición legal que impide la publicación de encuestas durante los cinco días previos a los comicios. Esta normativa, aprobada por el Consejo de Ministros, busca garantizar la transparencia informativa en los últimos momentos antes de las votaciones programadas para el domingo 29 de noviembre. Los partidos políticos se enfrentan ahora a una estrategia basada en la convención personal y los debates televisados, ya que los sondeos de opinión han quedado silenciados.

Prohibición de encuestas y debates en RTVE

El debate televisado emitido por RTVE este lunes ha marcado el tono de la campaña tras la legalización del silencio estadístico. Este encuentro reunió a los portavoces de los ocho grupos parlamentarios que integraron la legislatura anterior, ofreciendo un escenario plural pero dividido claramente en dos bloques políticos. Por un lado, se situaron las formaciones de izquierdas y soberanistas, entre ellas el PSOE y Sumar, que respaldan al gobierno de coalición. Por otro, el bloque uniformado del Partido Popular (PP) y Vox, quienes rechazaron cualquier muestra de división interna a pesar de las reticencias históricas.

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Durante la emisión, se hizo evidente que el pacto de no agresión entre el PP y Vox permanece intacto. Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular, evitó mencionar explícitamente al partido de extrema derecha, que según la mayoría de los datos preelectorales necesarios para formar gobierno. Por su parte, Pepa Millán, representante de Vox, limitó sus intervenciones a criticar en bloque el acuerdo comercial con Mercosur, sin profundizar en ataques directos a Feijóo. Ambos líderes permanecieron juntos antes de entrar al plató, reforzando la imagen de unidad táctica.

Posiciones de los líderes y tensiones internas

Las tensiones y las diferencias ideológicas se hicieron notar en los intercambios entre los representantes de ERC y Junts, así como en los duelos entre el PP y el PSOE o entre Vox y Bildu. El PSOE presumió de los logros legislativos y sociales de su gestión, mientras que la mayoría de sus aliados políticos confirmaron que continuarán respaldando al gobierno de Pedro Sánchez si reciben el apoyo de los electores el 29 de noviembre. Esta estrategia busca consolidar la mayoría necesaria para la investidura futura.

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El Partido Popular, liderado en la oposición por Alberto Núñez Feijóo, denunció públicamente que todas las formaciones de izquierda son cómplices de lo que considera un mal gobierno bajo la dirección de Pedro Sánchez. La portavoz Ester Muñoz acusó a los partidos de izquierda de ser responsables de la crispación social y de la corrupción, trasladando la responsabilidad política hacia sus rivales. Estas acusaciones forman parte de una campaña agresiva diseñada para deslegitimar la experiencia de gobierno actual.

Próximos eventos y amplificación de permisos

Quedan dos citas clave para definir el escenario final antes del día de la votación. El jueves se celebrará el debate oficial entre los candidatos de las cuatro principales candidaturas, un evento que promete ser determinante para la orientación de los indecisos. El viernes está prevista la entrevista exclusiva a Alberto Núñez Feijóo en el programa La hora de La 1, una aparición que algunos dirigentes del PP han intentado evitar debido a los riesgos de los debates directos.

Mientras tanto, el Consejo de Ministros aprobará hoy la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de padres e hijos. Esta medida administrativa, que sustituye a los dos días ampliables a cuatro que regían hasta ahora, responde a una demanda social y sindical extendida. En el terreno electoral, los líderes Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo intensifican sus actos en Barcelona y Alicante respectivamente, buscando cerrar las bases electorales antes de que el silencio informativo total cubra la campaña.