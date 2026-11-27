El temor a un gobierno de PP y Vox ha alineado a PSC, ERC y Front d'Esquerres en Cataluña. El viraje de Junts y la estrategia del PSC en el área metropolitana de Barcelona marcan los últimos días de campaña electoral.

La contienda electoral en Cataluña para las elecciones generales del 29 de noviembre ha estado profundamente condicionada por la probable formación de un Gobierno estatal liderado por el Partido Popular y Vox. Esta perspectiva ha generado un alineamiento estratégico entre el Partit dels Socialistes de Catalunya ( PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Front d'Esquerres, quienes han actuado frecuentemente como un bloque unido para advertir sobre la amenaza que representa para la autonomía catalana un ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Estrategia socialista y área metropolitana de Barcelona

El PSC se consolida como el partido más votado según todas las encuestas, buscando asegurar sus 19 escaños del 2023 para frenar la coalición conservadora que superaría los ocho escaños actuales. Líderes como Jordi Hereu y Salvador Illa han concentrado sus actos en el área metropolitana de Barcelona, tradicionalmente un granero de votos socialistas. En el acto final celebrado en la sala La Paloma de Barcelona, junto a las Joventuts Socialistes, han dirigido su mensaje a sectores catalanistas que rechazan el gobierno de la derecha estatal, buscando consolidar el voto de izquierdas en esta zona estratégica.

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Viraje de Junts y entrevista de Puigdemont

Mientras tanto, Junts comenzó la campaña con la intención de situarse en una supuesta equidistancia entre los dos bloques estatales. Sin embargo, esta estrategia se vio dinamitada por la entrevista de su líder, Carles Puigdemont, en el diario El Mundo. En este contexto, Puigdemont realizó críticas duras a Pedro Sánchez, alineándose con posturas de la derecha estatal y marcando un viraje conservador en temas como la vivienda, los impuestos y la inmigración que ha definido la trayectoria del partido en los últimos años. Esta decisión ha complicado su posición frente a la unidad del bloque independentista.

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Convergencia de la izquierda republicana y de izquierdas

El PSC, ERC y el Front d'Esquerres han coincidido en defender el autogobierno, la lengua catalana en la escuela y la protección del sistema de pensiones y servicios públicos. Gabriel Rufián, cabeza de lista de ERC en Barcelona, ha sido un rival directo para los socialistas, quienes intentan confrontarlo directamente en su terreno electoral. La campaña ha priorizado la advertencia sobre las "recortes" y la involución que, según argumentan estos partidos, implicaría un gobierno autoritario, frente a la agenda recentralizadora que buscaría silenciar el PP y Vox para evitar movilización social.

Dinámica electoral y disputa por el voto fronterizo

La disputa por un electorado fronterizo, formado por cientos de miles de personas, ha sido clave en los debates. Aunque el conflicto político con el Estado ha tenido una influencia reducida en las últimas semanas, la amnistía de Carles Puigdemont ha sido el catalizador principal que ha sacado el tema a la luz pública. Mientras el PSC se centra en la seguridad social y la regulación de la vivienda, el PP ha buscado evitar repetir errores del 2023 mediante una estrategia estatal coordinada, como se vio en los mítines con Alejandro Fernández y en Hospitalet de Llobregat.