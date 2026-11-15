Campaña electoral 29N: Actos masivos y propuestas de los candidatos en España

La campaña electoral del 29N arranca con grandes mítines en toda España. Conoce las fechas, los lugares y las propuestas clave de cada partido.

La campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 ha comenzado oficialmente con una serie de actos multitudinarios y discursos estratégicos repartidos por toda la geografía española. A partir de la medianoche del viernes, los principales candidatos a la presidencia del Gobierno llevaron sus propuestas a distintos puntos del país, marcando el inicio de una contienda política intensiva.

Arranque de la campaña electoral en España

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) optó por un lugar simbólico para iniciar su estrategia: Sevilla. Centenares de personas acudieron para arropar a Pedro Sánchez, quien lució una camiseta con el lema "La fuerza de las mujeres" mientras pronunciaba su discurso inaugural ante la militancia tradicional del feudo socialista. Esta acción buscó reforzar el vínculo con la base electoral desde un territorio histórico.

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Paralelamente, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, jugó "en casa" celebrando un mitin en Santiago de Compostela, Galicia. Contó con el respaldo del actual presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y del secretario general del PP, Miguel Tellado. Este acto destacaba la importancia de consolidar el voto en las autonomías donde el conservadurismo tiene mayor arraigo.

Posicionamiento de Izquierda y Formación Amplia

El frente de la izquierda abarcadora también marcó territorio en Vallecas, un tradicional feudo de la izquierda en Madrid. La candidata a la presidencia del Gobierno por Frente Amplio, Ada Colau, junto con el número uno de la lista por Madrid, Emilio Delgado, ofreció sus primeros actos de campaña desde el Parque del Cerro del Tío Pío. Decenas de asistentes desafiaron el frío y el viento madrileño para escuchar sus propuestas.

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Por su parte, la candidata de Podemos para las elecciones del 29 de noviembre, Irene Montero, actuó con una crítica directa hacia los grandes partidos establecidos. Aseguró que el PSOE y el Partido Popular (PP) "no son lo mismo" en retórica, pero que "votan igual" en temas sensibles como los impuestos a las energéticas o la permanencia de España en la OTAN. Su plataforma se comprometió a intervenir en el mercado de la vivienda como medida central.

Estrategia territorial de Vox y partidos nacionalistas

El presidente de Vox, Santiago Abascal, intensificó su presencia en Murcia y Huesca. Durante un acto previo al inicio oficial en Huesca, celebrado el 12 de noviembre de 2026, y en la capital murciana, el partido reforzó su campaña ante las encuestas que predicen una posible superación en fuerza al Partido Socialista en la región. Esta táctica responde a la necesidad de ganar terreno en zonas de disputa electoral.

En el ámbito nacionalista, la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, participó en un mitin de apertura de campaña en Vigo el jueves. Por su parte, el secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, encabezó la pegada simbólica de carteles en Las Palmas de Gran Canaria junto a Dolores Corujo, Juan Jesús Facundo y Marta Saavedra, marcando la presencia socialista en las islas.

Impacto electoral y perspectivas del 29N

La campaña incluye una estrategia masiva de pegada de carteles y actos de militancia. En Canarias, la presencia del ministro de Política Territorial y el equipo local de candidatos buscó asegurar la base electoral. Mientras tanto, en Mallorca, Pedro Sánchez disfrutó de un acto con unas 5.000 personas, donde se vitoreaban eslóganes como "La Peter lo peta" y "El perro ha salido a pasear", demostrando la vitalidad de su base en las Islas Baleares.

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Los candidatos continúan recorriendo la geografía para llegar a los ciudadanos antes del 29 de noviembre. La campaña se caracteriza por la diversidad de plataformas, desde la intervención en el mercado inmobiliario hasta el refuerzo de la seguridad y la economía regional, preparando el terreno para una jornada electoral decisiva en el panorama político español.