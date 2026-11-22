Última hora de las elecciones generales 2026. Feijóo busca ampliar su mayoría en Murcia, Sánchez garantiza el autogobierno en Cataluña y este lunes se cierra la veda electoral.

La recta final de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 está marcada por intensas movilizaciones de los principales líderes políticos en escenarios clave. Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), buscará ampliar la mayoría que le otorgan las encuestas apelando al voto útil en Murcia, aprovechando el clima de euforia tras su desempeño en el reciente debate televisivo con Pedro Sánchez.

Feijóo impulsa campaña para ampliar mayoría en Murcia

El candidato del PP Núñez Feijóo protagonizará un acto público este domingo en el pabellón Príncipe de Asturias de la ciudad de Murcia, coincidiendo en la misma jornada con Pedro Sánchez, quien también realizará actividades en esta misma comunidad autónoma. Desde las fuentes del partido popular se indica que el objetivo central es detener el trasvase de votos hacia Vox y consolidar una victoria sólida que permita gobernar sin depender de apoyos externos en la formación de gobierno.

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Sánchez garantiza el autogobierno catalán y la vivienda

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y líder del PSOE, ha insistido en que Cataluña tiene un papel decisivo en estos comicios, afirmando que si la región se moviliza el 29 de noviembre, él gobernará y se respetarán el autogobierno y la lengua catalana. En una entrevista con el diario Ara, el líder socialista pidió concentración del voto en las candidaturas seguras, rechazando los bandazos y promoviendo una agenda social frente a lo que describe como una economía ultraliberal.

Paralelamente, el PSOE y la coalición Frente Amplio han propuesto destinar el uno por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a la vivienda, una cifra que equivaldría aproximadamente a 17.000 millones de euros. Esta propuesta choca frontalmente con la estrategia defendida por el PP y Vox, que apuestan por una bajada generalizada de los impuestos para garantizar el acceso a la compra de un inmueble.

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El cierre de la veda electoral y la prohibición de sondeos

Este lunes se convierte en la última jornada en la que es legal publicar encuestas de opinión para las elecciones generales del 29N. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en su artículo 69, establece que queda prohibida la difusión de sondeos durante los cinco días anteriores a la votación. En esta contienda electoral, el periodo de veda abarca desde el 24 hasta el 28 de noviembre, obligando a los medios de comunicación a cesar la publicación de datos proyectados.

Tras varias semanas de sondeos que pronostican una victoria del Partido Popular, posiblemente con mayoría absoluta si pacta con Vox, el cierre de la veda marca un punto de inflexión. La prensa y las instituciones se preparan para la jornada electoral sin la influencia directa de las nuevas mediciones de intención de voto, basándose únicamente en los datos ya difundidos públicamente antes del inicio del periodo de silencio electoral.

Actividades simultáneas de Abascal, Colau y formaciones catalanas

Mientras tanto, Santiago Abascal, líder de Vox, realiza este último domingo de campaña un mitin político a las 13.00 horas desde la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Esta visita se produce pocos días después de que el partido consiguiera incluir la prioridad nacional en los presupuestos locales, reforzando su presencia en territorios estratégicos antes de la cita con las urnas.

En el espectro de la izquierda soberanista, Ada Colau participa este domingo en un acto de Unidad del Pueblo Canario en Las Palmas de Gran Canaria, alianza conformada por Nueva Canarias, Podemos Canarias, Sumar Canarias e Izquierda Unida Canaria. La cita, que comienza a las 10.30 horas en La Gallera del complejo deportivo del López Socas, contará con la presencia de Luis Campos y Marisol Collado, junto a los candidatos Paco Santamaría e Iratxe Serrano.

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Asimismo, en Cataluña, los líderes de Junts, PNV y Bildu arroparán a sus respectivos candidatos con actos en Castelldefels, Sukarrieta y San Sebastián. Por otro lado, el voto exterior comenzó este sábado, pero las papeletas de los españoles residentes en el extranjero se mantienen aparte mientras se resuelve la controversia legal sobre su incorporación al escrutinio final, lo que introduce un factor de incertidumbre adicional en el recuento definitivo de los votos.