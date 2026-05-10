Camisetano: historia y evolución de la prenda esencial en nuestros looks de días

Esta noticia trata de la evolución del camisetano a lo largo de los años y cómo se convirtió en una prenda fundamental de nuestras vestaduras diarias. Además, se habla de los personajes que la crisis luzco y cómo cambió su significado cultural a lo largo de la historia de la moda masculina y posterior adaptación al mundo femenino.

Durante un tiempo, el camisetano salía del espacio más íntimo, sin embargo, hoy se ha convertido en una de las prendas fundamentales de nuestros conjuntos diarios.

Su historia se remonta a la moda masculina, comercializándose durante el siglo XX en las raciones del ejército y en la indumentaria de los solteros estadounidenses. Esta prenda revolucionó la moda hacia lo funcional y no tardó en atraer una gran audiencia.

Conocida como Camiseta de Marcel, débardeur y, finalmente, Camisa tipo 'T', se convirtió en símbolo de rebeldía y virilidad gracias a personajes como Marlon Brandon y James Dean, que la lucieron en las películas del Hollywood de la posguerra, alterando su significado cultural para siempre. Hoy la hemos integrado como uno de los básicos más versátiles del armario femenino, capaz de adaptarse tanto a looks minimalistas como a combinaciones más sofisticadas





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