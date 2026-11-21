El ultrarunningista estadounidense Cameron Balser estableció un nuevo récord al cruzar los 4.935 kilómetros entre San Francisco y Nueva York en 42 días, superando la plusmarca anterior.

Cameron Balser ha firmado un hito histórico en la historia del ultra running al completar el trayecto terrestre más largo de Estados Unidos, conectando San Francisco con Nueva York, en un tiempo récord de 42 días. Este logro deportivo representa una mejora significativa de casi 14 horas respecto a la plusmarca anterior, la cual permanecía vigente desde el año 2016.

Ritmo Extremo en los 4935 Kilómetros

El ultrarunningista estadounidense inició esta travesía el 10 de octubre con una meta clara y ambiciosa: finalizar la ruta en menos de 42 días. Para lograrlo, mantuvo un promedio diario de 118,5 kilómetros, una cifra que en muchas jornadas superó la barrera de los 120 kilómetros. La magnitud del desafío requirió cubrir una distancia total de 4.935 kilómetros durante más de seis semanas consecutivas.

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El esfuerzo físico implicó una carga de 119 kilómetros diarios como parte de la estrategia general de la aventura. Balser tuvo que enfrentar condiciones meteorológicas adversas, particularmente en el tramo de las Montañas Rocosas. La nieve acumulada en Colorado y las lluvias intensas dificultaron tanto la carrera como el desplazamiento de su propio vehículo de apoyo, poniendo a prueba su resistencia y capacidad de adaptación.

Apoyo Comunitario y Objetivos Personales

Más allá del aspecto competitivo, Balser persiguió un objetivo personal ligado al servicio comunitario. La organización Grant County Family YMCA de Indiana jugó un papel fundamental en el apoyo recibido durante la travesía. A través de este desafío atlético, buscó recaudar fondos para esta institución, fortaleciendo los lazos con la comunidad que le respaldó.

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Esta no fue la primera vez que Balser demostró su capacidad para largas distancias. En los años 2023 y 2024, ya había recorrido en solitario más de 11.170 kilómetros por el perímetro de los Estados Unidos. Su experiencia previa le permitió abordar este nuevo récord con la preparación necesaria, combinando resistencia física con un propósito social definido.

Impacto en el Deporte de Extremo

La ruptura de un récord que mantenía el estatus de imbatible durante ocho años destaca la evolución en la preparación de los atletas de ultra resistencia. La capacidad de mantener un ritmo tan elevado, considerando los obstáculos geográficos y climáticos, redefine los límites actuales del ultra running en territorio norteamericano.

Consecuencias y Legado del Desafío

El éxito de esta travesía no solo implica un nuevo estándar de velocidad, sino también el fomento de la actividad física y la caridad. Al integrar la recaudación de fondos para la Grant County Family YMCA, Balser ha demostrado cómo el deporte de élite puede servir como catalizador para el apoyo social.

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