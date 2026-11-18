El Diccionario de Cambridge elige 'humano' como la Palabra del Año 2026, destacando el impacto de la inteligencia artificial en la identidad y los debates globales.

El Diccionario de Cambridge ha proclamado la palabra "humano" como la Palabra del Año 2026. Esta elección se anuncia en un comunicado oficial difundido el miércoles. La decisión responde al contexto de un debate mundial intenso sobre la inteligencia artificial.

Impacto de la IA en la Definición de Ser Humano

La entidad lexicográfica definió "humano" como poseer las cualidades, defectos y sentimientos propios de las personas. Esta definición busca distinguirlas claramente de los dioses, los animales o las máquinas. El 2026 se ha caracterizado por discusiones globales sobre el significado de ser humano. Estos debates surgen en un momento donde la inteligencia artificial está desdibujando las fronteras tradicionales. El diccionario afirmó que esta palabra captura con precisión el espíritu de la época actual.

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Posiciones de Expertos y Celebridades

La elección se basó en declaraciones de intelectuales y figuras públicas reconocidas. Geoffrey Hinton, pionero de la inteligencia artificial y premio Nobel, declaró que están creando seres alienígenas. Este experto expresó su deseo de ser egoísta y elegir a los humanos. Por otro lado, la tecnología de "deepfakes" ha provocado reacciones específicas. Las celebridades Matthew McConaughey y Taylor Swift han registrado sus imágenes y voces como marcas comerciales.

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Nuevas Palabras y Tendencias Lingüísticas

El lexicógrafo Colin McIntosh señaló que la IA cambia la forma de hablar sobre la humanidad. Tradicionalmente, la definición nos distinguía de dioses, animales y máquinas. El aumento de palabras compuestas como "human-made" refleja esta distinción. El diccionario añadió 6.000 palabras nuevas a su léxico este año. Estas incorporaciones capturan el renovado interés por la idea de ser humano.

Tendencias Sociales en Nuevos Términos

Entre las novedades se encuentra "air jail", un método para adiestrar perros suspendiéndolos en el aire. Otra nueva expresión es "aura farming", que implica realizar acciones para proyectar una personalidad admirable. También se incluyó "looksmaxxing", definido como intentar ser físicamente atractivo. Estos términos promueven ideales principalmente en hombres jóvenes a través de las redes sociales.