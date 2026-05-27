Cambios en la jubilación parcial: nuevos requisitos desde abril de 2025

El Gobierno español ha modificado las condiciones de la jubilación parcial mediante el Real Decreto 11/2024, endureciendo los requisitos de edad, antigüedad y reducción de jornada, y exigiendo a las empresas contratar relevistas indefinidos.

El sistema de pensiones en España enfrenta constantes ajustes para garantizar su sostenibilidad, y uno de los mecanismos que ha sufrido modificaciones recientes es la jubilación parcial .

Esta figura permite a los trabajadores reducir su jornada laboral de forma progresiva, combinando un salario parcial con una prestación de jubilación anticipada. Sin embargo, a partir del 1 de abril de 2025, con la entrada en vigor del Real Decreto 11/2024, se han endurecido los requisitos para acceder a este beneficio, afectando tanto a empleados como a empresas.

Para solicitar la jubilación parcial, el trabajador debe tener al menos 60 años, pero la edad mínima efectiva depende de la edad ordinaria de jubilación, que varía según los años cotizados. Si la edad ordinaria es 65, 66 o 67 años, se puede acceder a la jubilación parcial con tres años de antelación, es decir, a los 62 años como máximo.

Además, se exige una antigüedad en la empresa de al menos seis años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud. La reducción de jornada inicial no puede ser inferior al 25% ni superior al 33%, aunque a partir del segundo año puede ampliarse hasta el 75%. Un aspecto crucial es que, independientemente de la reducción, tanto el trabajador como la empresa deben seguir cotizando como si se tratara de una jornada completa al 100%.

El especialista en Seguridad Social Alfonso Muñoz aclara que existen matices importantes. Por ejemplo, si el trabajador accede a la jubilación parcial dos años antes de la edad ordinaria, la reducción de jornada inicial debe estar entre el 20% y el 33%, y a partir del segundo año puede modificarse entre el 25% y el 75%.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha precisado que esta flexibilidad aplica incluso si no ha transcurrido un año completo desde el inicio de la jubilación parcial. Sin embargo, la jubilación parcial no es un derecho unilateral del trabajador; requiere que la empresa acepte firmar un contrato de relevo con un trabajador desempleado o temporal, el cual debe ser indefinido, a tiempo completo y mantenerse al menos dos años después de que el jubilado parcial se retire definitivamente.

Esto supone una carga para las empresas, que deben cotizar al 100% por ambos trabajadores durante ese periodo. En resumen, la jubilación parcial puede ser beneficiosa para los empleados que desean una transición gradual hacia el retiro, pero implica obligaciones significativas para las compañías, que deben sopesar los costos laborales y administrativos





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