Cambios en la Cúpula del Banco Central de Venezuela tras Levantamiento de Sanciones de EE.UU.

Laura Guerra renuncia a la presidencia del Banco Central de Venezuela, siendo reemplazada por Luis Pérez. El nombramiento ocurre días después de que EE.UU. levantara sanciones sobre la banca pública venezolana, facilitando la reincorporación al sistema financiero internacional y la operación con dólares.

En una sorpresiva movida que redefine el panorama económico de Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez , confirmó este jueves la renuncia de Laura Guerra a la presidencia del Banco Central de Venezuela (BCV).

En su lugar, ha sido designado Luis Pérez, un cambio que adquiere una relevancia particular dado que se produce tan solo dos días después de que Estados Unidos decidiera levantar las sanciones que pesaban sobre el sistema de banca pública del país sudamericano, incluyendo al propio organismo emisor. La información fue dada a conocer por la líder chavista durante una reunión con altas autoridades económicas, la cual fue transmitida en vivo por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). "He recibido una comunicación de la licenciada, la doctora Laura Guerra, que ha presentado su renuncia al Banco Central de Venezuela", declaró Rodríguez, detallando que Guerra, quien asumió la titularidad del BCV en abril del año pasado, se dedicará "a otras actividades en el ámbito de Gobierno". Este anuncio llega en un momento crucial para la administración de Rodríguez, quien recientemente cumplió cien días en el cargo de presidenta encargada, posición que ejerce desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas. El levantamiento de las sanciones por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU. el martes pasado representa un giro significativo, al permitir la reincorporación de las principales instituciones bancarias venezolanas al sistema financiero estadounidense y la posibilidad de operar legalmente con el dólar. Esta medida abarca no solo al Banco Central, sino también al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores y al Banco de Tesoro, así como a cualquier entidad en la que estas instituciones posean una participación directa o indirecta del 50% o más. La Oficina de Control de Activos del Tesoro (OFAC) emitió, paralelamente, una licencia que autoriza las transacciones comerciales con el Gobierno venezolano, siempre y cuando cuenten con el previo consentimiento de Washington. La eliminación de estas restricciones abre un abanico de oportunidades para la economía nacional, facilitando la integración financiera y el acceso a mercados internacionales. Complementando este escenario de reapertura, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial (BM) anunciaron también este mismo jueves la reanudación de sus relaciones institucionales con el Gobierno de Venezuela. Esta decisión conjunta subraya un cambio en la dinámica de las relaciones económicas internacionales del país, sugiriendo una posible normalización y un nuevo capítulo en su interacción con organismos multilaterales clave para el desarrollo y la estabilidad económica. La designación de Luis Pérez al frente del BCV será observada de cerca para evaluar cómo influirá en la política monetaria y la gestión de la economía en este nuevo contexto de relaciones internacionales restauradas





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