El Canal de Isabel II ha explicado que el cambio en el sabor y olor del agua de grifo en Madrid se debe a trabajos de mantenimiento en sus sistemas de filtración.

Los madrileños han notado un cambio en el sabor y olor del agua de grifo en los últimos días. El Canal de Isabel II, responsable del suministro de agua, ha atribuido este fenómeno a una 'maniobra' en una de sus potabilizadoras.

Según la entidad, se realizaron trabajos en los sistemas de filtración, lo que provocó el cambio percibido. A pesar de estos ajustes, aseguran que el agua sigue siendo potable y están trabajando para eliminar el sabor y olor atípicos. Estos trabajos de mantenimiento son rutinarios pero, ocasionalmente, pueden influir en las características del agua sin comprometer su calidad.

El Canal de Isabel II ha explicado que se realizan trabajos periódicos de mantenimiento, limpieza y mejora en sus estaciones de tratamiento de agua potable, que normalmente pasan desapercibidas para el usuario, pero que en ocasiones puntuales pueden influir en el sabor u olor del agua suministrada sin que ello afecte a su potabilidad





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