Calvo lanza campaña 'Policía del Sabor' para reforzar su posición en el mercado

La marca de atún Calvo ha lanzado una nueva campaña publicitaria en España que busca reforzar su posición como marca de elección de calidad en el mercado.

La marca de atún Calvo ha lanzado una nueva campaña publicitaria en España, titulada 'Policía del Sabor', que busca reforzar su posición como marca de elección de calidad en el mercado.

La campaña, que estará activa en televisión, televisión conectada, exterior, medios digitales, redes sociales y radio, busca conectar con el consumidor de forma inmediata y humorística. El objetivo de la campaña es consolidar a Calvo como la elección de calidad preferida y reforzar un territorio creativo que ya es reconocible para el consumidor.

La campaña se basa en el concepto de que 'no comer bien es un delito' y que Paco Tous, un actor español muy querido, es el 'policía' que persigue a los malos comidos. La campaña estará presente en todos los canales de comunicación, incluyendo el punto de venta, donde se trasladará el universo policial para que la experiencia sea coherente de principio a fin.

El punto de venta es considerado un lugar clave en la decisión de compra y la marca de distribuidor tiene un peso relevante en el mercado. Por eso, Calvo ha activado dispositivos de alto impacto y ha reforzado la navegación para destacar sus referencias estratégicas. La comunicación de Calvo se basa en un humor característico que parte de observar cómo comemos y cómo vivimos, y que ha conectado con el consumidor durante décadas.

La marca ha sabido hablar de la vida real con autenticidad, cercanía y un punto de ironía amable que forma parte de su identidad como marca. La campaña 'Policía del Sabor' es un paso más en la estrategia de Calvo para consolidar su posición en el mercado y reforzar su identidad como marca de elección de calidad





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