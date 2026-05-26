Calor extremo en Europa: un anticiclón provoca muertes y récord de temperaturas

El calor extremo en Europa se debe a la presencia de un potente anticiclón que se extiende desde el norte de África hasta las islas británicas. Este fenómeno meteorológico ha multiplicado las alertas de los servicios meteorológicos y ha provocado una serie de muertes inusuales en mayo.

El calor extremo en Europa se debe a la presencia de un potente anticiclón que se extiende desde el norte de África hasta las islas británicas.

Este fenómeno meteorológico ha multiplicado las alertas de los servicios meteorológicos y ha provocado una serie de muertes inusuales en mayo. Una de las víctimas falleció el domingo en París mientras practicaba deporte, y la otra el lunes en Lyon. La temperatura en París alcanzó los 35 grados, dos décimas por encima del tope del mes de mayo, que databa de 32,8 grados.

En Irlanda, el termómetro ha vuelto a marcar un récord de temperatura máxima para el mes de mayo: 29,7 grados en la localidad de Carlow. La Oficina Meteorológica prevé que las temperaturas más altas se registrarán entre el miércoles y el viernes, con máximas que podrían llegar a 38 grados. Esto ha llevado a las autoridades a poner en alerta máxima a siete regiones del centro y el sur del país.

Una decena de localidades del sur está en situación de alerta máxima ante el calor extremo. El récord de temperatura para un 26 de mayo se ha superado en Santander, con 37,1 grados. Las autoridades belgas han emitido una alerta por las altas temperaturas, que seguirán siendo más elevadas de lo habitual en los próximos días





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