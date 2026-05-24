California taxpayers cover huge cleanup costs in unsafe chemical-tainted tank

TheOrtman Drinking Water Treatment Plant, owned by Orange County, California's major water utility, came in contact with the toxic chemical MMA, which turned the facility into a contaminated zone.

CNN — Mientras las autoridades del sur de California se apresuran a enfriar un tanque lleno de una sustancia química tóxica con riesgo de explosión, decenas de miles de residentes cercanos se han visto obligados a abandonar sus hogares debido a preocupaciones de salud y al riesgo de daños catastróficos si se produce una explosión.

Aproximadamente 50.000 personas en el condado de Orange han recibido la orden de evacuar y muchas han pasado el fin de semana del Día de los Caídos en refugios, hoteles o con amigos y familiares fuera de la zona de peligro. Destinos turísticos concurridos como Disneyland y Knott’s Berry Farm están cerca, pero no están incluidos en la zona de evacuación.

La sustancia química dentro del tanque, metacrilato de metilo, o MMA, puede causar problemas respiratorios e irritación en la piel y los ojos al exponerse, según la Agencia de Protección Ambiental. La agencia confirmó que alrededor de 7.000 galones de sustancia química se encuentran atrapados en el tanque, y las autoridades localizadas identifican un alto riesgo de una posible liberación





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