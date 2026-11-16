California enfrenta lluvias torrenciales y nieve desde el miércoles 18 de noviembre debido a un poderoso río atmosférico y un potencial super El Niño.

El estado de California se prepara para un impacto climático severo a partir del miércoles 18 de noviembre, cuando una potente tormenta traerá lluvias torrenciales, nevadas intensas y vientos de alta velocidad a gran parte de la región. Este sistema meteorológico es alimentado por el río atmosférico más largo de la temporada actual, el cual transporta enormes cantidades de humedad desde el océano Pacífico hacia la costa oeste de Estados Unidos. Un río atmosférico funciona como una manguera gigante en el cielo que puede extenderse por miles de kilómetros, saturando el aire con humedad que se libera violentamente al entrar en contacto con la tierra firme. La amenaza abarca desde el Área de la Bahía en el norte hasta Los Ángeles y San Diego en el sur, creando un escenario de riesgo elevado para las comunidades costeras y montañosas.

Contexto climático y fuerza del El Niño

El Servicio Meteorológico Nacional ha identificado este sistema como la primera tormenta de la temporada que promete lluvias de moderadas a fuertes y nevadas generalizadas en las zonas montañosas de gran altitud. La probabilidad de que California experimente más tormentas alimentadas por ríos atmosféricos aumenta significativamente en las próximas semanas y meses. Esta tendencia está impulsada por la presencia de un potencial super El Niño, un evento climático de magnitud histórica que incrementa drásticamente las chances de un invierno particularmente lluvioso para el estado. Los expertos advierten que la intensidad y frecuencia de estos eventos no son excepcionales en el contexto actual de calentamiento global y anomalías oceánicas, lo que requiere una vigilancia constante por parte de las autoridades locales y federales.

Also read Una figura de arcilla de hace 15.000 años conserva las huellas dactilares de un adulto y un niño

Impacto en el norte y costa del Pacífico

El norte de California y el noroeste del Pacífico ya han sufrido los efectos de una serie de tormentas desde el fin de semana hasta el lunes, dejando un rastro de daños significativos. Olas masivas golpearon la costa del Pacífico, causando el deterioro del histórico muelle de Capitola en la bahía de Monterey, un punto de referencia turístico y comercial importante. Además, inundaciones con profundidades de hasta 60 centímetros anegaron múltiples carreteras en el Área de la Bahía, interrumpiendo el tráfico y poniendo en riesgo la integridad de los vehículos. Ráfagas de viento que alcanzaron velocidades de hasta 102 km/h azotaron el condado de Sonoma, generando cortes de energía y caída de árboles en zonas residenciales y rurales.

Alertas de inundaciones en el Área de la Bahía

El Centro de Predicción Meteorológica ha emitido un riesgo de nivel 2 de 4 para lluvias con potencial de inundación en el Área de la Bahía y la Costa Central a partir de la madrugada del miércoles. Se pronostican acumulados de lluvia entre 25 y 50 milímetros en gran parte de la región, mientras que algunas áreas, especialmente las cordilleras costeras, podrían recibir entre 75 y 100 milímetros. La mayor intensidad de las precipitaciones podría concentrarse en un lapso brevísimo de solo tres a seis horas a medida que el frente de la tormenta avance sobre el territorio. Esta concentración de agua en poco tiempo, sumada a suelos ya saturados por tormentas anteriores, eleva considerablemente el peligro de desbordamientos repentinos y colapso de drenajes urbanos.

Advertisement

Situación en el sur y zonas montañosas

La amenaza de lluvias torrenciales se extenderá a Los Ángeles, San Diego y las áreas montañosas circundantes desde las últimas horas de la noche del miércoles hasta la mañana del jueves. Partes del sur de California, incluyendo estas importantes metrópolis, están bajo un riesgo de nivel 2 de 4 para lluvias torrenciales. Se esperan acumulaciones de lluvia entre 25 y 76 milímetros en diversas zonas, con cantidades localmente superiores de entre 76 y 127 milímetros en algunas laderas montañosas. El periodo de mayor intensidad ocurrirá en una ventana de cuatro a ocho horas, generando riesgos de inundaciones urbanas y desprendimientos de rocas en carreteras que atraviesan cañones estrechos y peligrosos.

Amenazas invernales y visibilidad en la Sierra Nevada

La tormenta llega acompañada de aire frío, lo que ha resultado en la emisión de avisos y alertas de tormenta invernal por nevadas intensas en la Sierra Nevada. Los pasos de montaña, como el de la Interestatal 80 a través de Donner Pass, registrarán condiciones peligrosas para viajar a partir del miércoles, con nevadas a ritmos de entre 2,5 y 5 centímetros por hora. Las acumulaciones de nieve podrían observarse a altitudes tan bajas como los 4.000 pies (1.220 metros), con probabilidades de al menos dos pies (cinco centímetros) en zonas por encima de los 5.000 pies (1.525 metros). Aunque este fenómeno beneficia a las estaciones de esquí, causará complicaciones logísticas y de transporte significativas para los residentes y viajeros que dependan de estas rutas arteriales.

Riesgos en áreas quemadas por incendios

Las áreas recientemente afectadas por incendios forestales presentan un riesgo adicional de inundaciones y flujos de escombros si las tormentas traen ráfagas breves de lluvia intensa. El suelo quemado pierde su capacidad de absorción, lo que permite que el agua escurra rápidamente en lugar de infiltrarse. Este fenómeno afloja la tierra y facilita que la lluvia arrastre sedimentos, rocas y vegetación cuesta abajo, amenazando infraestructuras que podrían parecer seguras en condiciones normales. Las autoridades recomiendan precaución extrema en estas zonas, ya que los escombros pueden viajar a altas velocidades y causar daños estructurales graves en puentes y viviendas cercanas a lechos de ríos secos.