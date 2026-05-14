California: Alcaldesa dimite tras ser acusada de trabajar como espía para China

La alcaldesa de un pueblo de California, Eillen Wang, dimitió tras ser acusada de trabajar como espía para China. La fiscalía descubrió que Wang era una espía al servicio del Gobierno de China y que juró su cargo como alcaldesa en 2026. Desde 2020, ayudó a difundir propaganda a favor de China en el 'US News Center', un portal de noticias para la comunidad chinoestadounidense.

Coincidiendo con el viaje del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a China , se conoció una noticia curiosa y impactante: la alcaldesa de un pueblo de California , Eillen Wang, dimitió tras ser acusada de trabajar como espía para China .

La fiscalía descubrió que Wang era una espía al servicio del Gobierno de China y que juró su cargo como alcaldesa en 2026. Desde 2020, ayudó a difundir propaganda a favor de China en el 'US News Center', un portal de noticias para la comunidad chinoestadounidense. La principal acusación de la fiscalía es de 'actuar en Estados Unidos como agente ilegal de un gobierno extranjero, bajo la dirección y el control de funcionarios del Gobierno de la República Popular China'.

Wang se autodeclará culpable para evitar una condena ejemplar y ha pedido perdón a los 54.000 habitantes a los que representaba como alcaldesa en California





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