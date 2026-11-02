Calentamiento súbito estratosférico y El Niño alteran el clima global

El calentamiento súbito estratosférico debilita el vórtice polar y, junto con El Niño, provoca olas de frío en España y extremos en América Latina.

El calentamiento súbito estratosférico, conocido por sus siglas en inglés como SSW, es un fenómeno meteorológico extremo que ocurre entre los 30 y 50 kilómetros de altitud sobre los polos. Este evento consiste en una elevación drástica de la temperatura en la estratosfera, lo que desestabiliza el vórtice polar y altera la circulación atmosférica global. Estas profundas alteraciones repercuten directamente en las condiciones climáticas de diversas regiones del planeta durante el invierno.

Impacto del calentamiento súbito estratosférico en el clima

Este fenómeno se manifiesta mediante un incremento térmico repentino de varias decenas de grados en pocos días. El brusco calentamiento deforma, alarga o divide por completo el vórtice polar, que es la inmensa corriente de aire gélido que gira en sentido antihorario alrededor del polo. Como consecuencia, los vientos del oeste se frenan o invierten, permitiendo que el aire ártico descienda hacia latitudes medias.

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Este descenso modifica las corrientes en chorro o jet stream, provocando que potentes masas de aire frío alteren radicalmente el clima invernal en vastas regiones continentales del hemisferio norte. La energía liberada en la estratosfera se propaga hacia abajo, generando inestabilidad severa y episodios de frío extremo en zonas normalmente más cálidas.

Interacción entre El Niño y la estratosfera polar

Aunque operan en capas atmosféricas distintas, el fenómeno de El Niño y el calentamiento súbito estratosférico mantienen una compleja interacción. El Niño opera desde el océano Pacífico tropical, alterando la temperatura del mar y modificando la circulación mediante teleconexiones a gran escala. Bajo eventos fuertes de este tipo, las ondas planetarias o ondas de Rossby ascienden desde la troposfera inferior hacia la estratosfera.

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Estas ondas chocan e impactan contra el vórtice polar de manera más eficiente, facilitando la ocurrencia del calentamiento súbito. De este modo, El Niño puede modular o amplificar los impactos invernales que ejerce sobre el clima del planeta. La energía térmica y dinámica de estos eventos oceánicos influye directamente en las ondas atmosféricas que desencadenan cambios en las capas altas.

Consecuencias climáticas en América Latina

En América Latina, el motor estacional dominante sigue siendo la fase activa de El Niño, cuyos efectos varían según la geografía. En los países de la franja ecuatorial y la costa oeste de Sudamérica, como Perú y Ecuador, el fenómeno suele provocar lluvias torrenciales, inundaciones y alteraciones pesqueras. Estas precipitaciones extraordinarias pueden causar daños significativos en la infraestructura y la economía local.

Por otro lado, en el norte de Sudamérica, Centroamérica y México, El Niño intensifica sequías severas que afectan la agricultura y el suministro hídrico. Las alteraciones extremas generan escasez de agua y problemas en la producción de alimentos, requiriendo medidas de adaptación urgentes en las zonas más vulnerables del continente.

Efectos del vórtice polar en España

La influencia directa de El Niño en España es históricamente débil, ya que la península ibérica responde a otros patrones como la Oscilación del Atlántico Norte. Sin embargo, el factor disruptivo lo aporta el calentamiento súbito estratosférico. Cuando se produce este evento, se incrementa notablemente la probabilidad de entradas de aire polar o siberiano.

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Estas irrupciones desencadenan episodios de frío extremo, nevadas en cotas bajas e inestabilidad invernal severa en Europa occidental. El debilitamiento del vórtice polar libera el aire frío confinado, permitiendo que llegue a latitudes medias como España, semanas después del evento estratosférico inicial.