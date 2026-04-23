Calendario Laboral 2026: El Puente de Mayo y los Festivos Nacionales

Analizamos el calendario laboral de 2026, destacando el Puente de Mayo y los festivos nacionales que permitirán a los trabajadores disfrutar de días libres a lo largo del año. Se detalla la situación particular de Madrid, Ávila y Tenerife.

Tras el reciente periodo de Semana Santa, muchos trabajadores españoles ya están consultando los calendarios para identificar los próximos festivos y puentes que les permitan desconectar de la rutina laboral.

Afortunadamente, el mes de mayo se presenta como una oportunidad para ello. El primer día de mayo, tradicionalmente, es una jornada festiva en España y en numerosos países alrededor del mundo: el Día del Trabajo o Día Internacional de los Trabajadores. Este día se caracteriza por manifestaciones en las principales ciudades, donde se reivindican derechos laborales y se celebra el progreso alcanzado en este ámbito.

El origen de esta celebración se remonta a finales del siglo XIX en Estados Unidos, impulsado por el auge de los movimientos sindicales y la lucha obrera. En 1886, la Federación Americana del Trabajo decretó que la jornada laboral máxima sería de ocho horas, lo que desencadenó una serie de huelgas y protestas. La situación se tornó particularmente tensa en Chicago, donde enfrentamientos entre huelguistas y la policía se prolongaron durante tres días.

El 4 de mayo, una concentración en la plaza de Haymarket culminó con la explosión de un artefacto que causó la muerte de seis policías y dejó a decenas de agentes heridos. La respuesta policial fue contundente, abriendo fuego contra los manifestantes y provocando 38 víctimas mortales.

En 1889, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional declaró el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores en homenaje a los mártires de Haymarket, consolidando así su significado histórico y su relevancia global. En el contexto del calendario laboral español de 2026, es importante recordar que existen siete festivos de carácter nacional que no pueden ser sustituidos por las comunidades autónomas, además del Día de Reyes, que se mantiene en todos los calendarios regionales.

Estos festivos nacionales inamovibles son: 1 de enero (Año Nuevo), 6 de enero (Epifanía del Señor), 3 de abril (Viernes Santo), 1 de mayo (Día del Trabajo), 15 de agosto (Asunción de la Virgen), 12 de octubre (Fiesta Nacional de España - Día del Pilar), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y 25 de diciembre (Natividad del Señor). En cuanto al Puente de Mayo de 2026, el 1 de mayo cae en viernes, lo que permitirá a la mayoría de los trabajadores disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

Además, el 3 de mayo se celebra el Día de la Madre. Sin embargo, los residentes de la Comunidad de Madrid no tendrán la misma suerte, ya que el 2 de mayo, festivo autonómico en conmemoración del levantamiento del pueblo de Madrid contra la ocupación napoleónica en 1808, cae en sábado.

Esto significa que no se generará un puente adicional para los madrileños, a diferencia de lo ocurrido en 2025, cuando el 2 de mayo fue viernes y se disfrutó de cuatro días de fiesta. La normativa actual solo contempla el traslado automático del festivo cuando este coincide con un domingo. Una situación similar se presenta en Ávila, donde el 2 de mayo también es festivo por San Segundo.

No obstante, en Tenerife, el Puente de Mayo de 2026 sí constará de cuatro días, ya que el lunes 4 de mayo es festivo local al ser el día siguiente a la Festividad de la Santa Cruz, Fiesta Fundacional





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