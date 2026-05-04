Calendario de Pago del Paro en Mayo de 2026: Fechas Clave y Duración de la Prestación

Conoce las fechas exactas en que se pagará el paro en mayo de 2026, según cada banco, y los requisitos de cotización para determinar la duración de la prestación. Análisis de la situación del desempleo en España.

Conocer la fecha exacta en que se recibirá la prestación por desempleo es crucial para la planificación financiera de las personas que se encuentran en situación de búsqueda de empleo.

El calendario de pagos para mayo de 2026 ya está disponible, detallando las fechas en las que los diferentes bancos realizarán los ingresos correspondientes a esta ayuda económica. La situación del mercado laboral español, según los datos más recientes, presenta desafíos significativos. La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2026 revela que España cuenta con 2,7 millones de personas desempleadas, lo que representa una tasa de desempleo del 10,83%.

Paralelamente, el número de afiliados a la Seguridad Social ha disminuido hasta alcanzar los 22.293.000. Estos datos, aunque ofrecen una visión general, esconden realidades más preocupantes. Según las estadísticas de Eurostat correspondientes a marzo, España se posiciona como el país de la Unión Europea con la tasa más alta de desempleo femenino y juvenil, además de albergar el mayor número absoluto de personas sin empleo.

Esta situación exige una atención prioritaria y la implementación de políticas efectivas para fomentar la creación de empleo y reducir las desigualdades. La duración de la prestación por desempleo, un factor determinante para la estabilidad económica de los beneficiarios, se calcula en base al tiempo de cotización acumulado durante los seis años previos a la situación de desempleo.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) establece que se consideran periodos de ocupación cotizada no solo los periodos de trabajo efectivo, sino también los días de vacaciones pagadas que no hayan sido disfrutados. Esta consideración permite a los trabajadores acceder a una mayor duración de la prestación, reconociendo su derecho a un descanso remunerado.

En términos generales, la prestación por desempleo puede oscilar entre los 4 meses y los 2 años, con un total de 12 pagas mensuales, sin incluir pagas extraordinarias. La cuantía de la prestación varía en función de la base de cotización del trabajador y del tiempo de cotización acumulado.

Es importante destacar que el SEPE ofrece información detallada sobre los requisitos y la documentación necesaria para solicitar la prestación por desempleo, así como los criterios para el cálculo de la cuantía. En cuanto a las fechas de cobro en mayo de 2026, el pago de la prestación por desempleo y otras ayudas sociales se realiza habitualmente el día 10 de cada mes, o el siguiente día hábil en caso de que el día 10 coincida con un festivo.

En mayo de 2026, el día 10 cae en domingo, por lo que el SEPE ha programado el inicio de los pagos para el lunes 11 de mayo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos bancos pueden adelantar el pago a sus clientes, especialmente aquellos que tienen sus cuentas vinculadas a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

La fecha exacta en que los fondos se acreditan en la cuenta corriente de cada beneficiario depende de diversos factores, como el banco de destino y el tipo de cuenta.

A continuación, se presenta una estimación de las fechas de ingreso en los principales bancos españoles: Banco Santander, a partir del 6 de mayo; CaixaBank, 10 de mayo; Abanca, a partir del 11 de mayo; Banco Sabadell, a partir del 11 de mayo; Bankinter, a partir del 11 de mayo; BBVA, a partir del 11 de mayo; Cajamar, a partir del 11 de mayo; Cajasur, a partir del 11 de mayo; Ibercaja, a partir del 11 de mayo; ING, a partir del 11 de mayo; Openbank, a partir del 11 de mayo; y Unicaja, a partir del 11 de mayo.

Es recomendable que los beneficiarios consulten directamente con su entidad bancaria para confirmar la fecha exacta de ingreso de la prestación. La transparencia en la información y la coordinación entre el SEPE y las entidades financieras son fundamentales para garantizar que los beneficiarios reciban la ayuda económica en el menor tiempo posible. La duración del derecho a la prestación por desempleo está directamente relacionada con el periodo de cotización del trabajador a lo largo de su vida laboral.

Cuanto mayor sea el tiempo de cotización, mayor será el número de meses durante los cuales el trabajador tendrá derecho a recibir la prestación.

A continuación, se presenta un cuadro detallado que relaciona los periodos de cotización con la duración del derecho a la prestación: 4 meses de paro requieren una cotización mínima de 360 a 539 días; 6 meses de paro exigen una cotización de 540 a 719 días; 8 meses de paro implican una cotización de 720 a 899 días; 10 meses de paro demandan una cotización de 900 a 1.079 días; 12 meses de paro requieren una cotización de 1.080 a 1.259 días; 14 meses de paro exigen una cotización de 1.260 a 1.439 días; 16 meses de paro implican una cotización de 1.440 a 1.619 días; 18 meses de paro requieren una cotización de 1.620 a 1.799 días; 20 meses de paro demandan una cotización de 1.800 a 1.979 días; 22 meses de paro requieren una cotización de 1.980 a 2.159 días; y finalmente, 24 meses de paro se obtienen con una cotización de 2.160 días o más.

Es importante que los trabajadores conozcan su historial de cotización para determinar con precisión la duración de su derecho a la prestación por desempleo. El SEPE ofrece un servicio de consulta de historial de cotización en línea, que permite a los trabajadores verificar sus datos y calcular la duración de su prestación. La información proporcionada por el SEPE es gratuita y accesible para todos los trabajadores





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