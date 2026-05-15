Calendario de noticias: enlace informal en la Costa Brava,менова del ala, atrapados en narcospisos, cambio en la fiesta de la generación Z y nuevas tendencias en la gastronomía

La noticia presenta una amplia variedad de temas, incluidos enlaces informales en la Costa Brava, rastreos de organizaciones criminales, captura de menores en narcospisos y un cambio en la fiesta de la generación Z. Además, la noticia describe nuevas tendencias en la gastronomía y las causas de EXPERIENCE.

Susanna Griso se embarca en un enlace en la Costa Brava con una atresia muy informal, 'Vamos a tener una boda muy esporádica y divertida, quiero que sea para tus recuerdos', dice.

La actriz, que ya estuvo casada con Daniel Ghetto, se ha convertido en un amigo íntimo de las víctimas de fraudes en matrimonios, con la ayuda de expertos que ya han implementado herramientas para detectar estos fraudes. Aunque algunos casos permanecen sin solucionar, en caso de que se detecte un cierto interés detrás, se van en busca y captura de las víctimas.

En Vic, otro punto de mira de atracos violentos, los vecinos temen los mismos por el miedo que han generado y el recuerdo de los delitos. Además, la Guardia Civil ha intervenido en varios narcospisos en Tenerife, donde se encontraron a dos menores que vivían en condiciones extremas de extrema insalubridad, pero ninguno de ellos tenía nada que declarar.

La generación Z también está cambiando la fiesta, con un fuerte descenso del consumo de alcohol entre los jóvenes y el ascendente del bebidas 0,0. Por último, el prestigioso chef Joseba Arguiñano cuenta cómo elabora una pastelería única que aúna los sabores de su restaurante y el Traveling Cuped que, sin duda, deja un sabor a recuerdo y nostalgia para todos los asistentes a cualquier evento





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