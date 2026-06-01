Calendario de la Selectividad 2026: fechas clave por comunidades autónomas

Descubre las fechas de la convocatoria ordinaria y extraordinaria de la PAU 2026 en todas las comunidades autónomas. Conoce las diferencias y planifica tu estudio.

La Selectividad 2026 ya tiene calendario definido, aunque no será exactamente igual en todo el país. Como ocurre cada año, la mayoría de comunidades autónomas concentran los exámenes en fechas muy similares, pero existen algunas diferencias que conviene tener en cuenta, especialmente para quienes están organizando el final de curso.

Los estudiantes de 2º de Bachillerato se enfrentarán en las próximas semanas a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), el paso previo para acceder a estudios universitarios. Aunque el modelo de examen es común, cada comunidad fija sus propios días tanto para la convocatoria ordinaria como para la extraordinaria, lo que puede influir en la planificación y en los tiempos de preparación.

En general, la convocatoria ordinaria se celebrará a comienzos de junio, con la mayoría de exámenes entre los días 2 y 4, aunque habrá excepciones. Conocer bien estas fechas no solo ayuda a organizar el estudio, sino también a prever los siguientes pasos, como la publicación de notas o los plazos de admisión en la universidad. Para la convocatoria ordinaria, la mayoría de comunidades han optado por concentrar los exámenes en los primeros días de junio.

Por ejemplo, en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Principado de Asturias las pruebas se celebrarán los días 2, 3 y 4 de junio. En Cantabria, sin embargo, el calendario se desplaza ligeramente: el 2, 3 y 4 de junio también, pero con algunas variaciones horarias. En Canarias, la convocatoria ordinaria tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de junio.

Castilla y León ha fijado los exámenes para el 3, 4 y 5 de junio. En Ceuta y Melilla, las fechas coinciden con la media nacional: 2, 3 y 4 de junio. Es importante destacar que, aunque las fechas sean similares, cada comunidad puede tener horarios diferentes y asignaturas específicas, por lo que es imprescindible consultar el calendario oficial de cada universidad. En cuanto a la convocatoria extraordinaria, las fechas también varían.

La mayoría de comunidades la han programado para finales de junio o principios de julio. Por ejemplo, en Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco y La Rioja se celebrará los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. En Aragón, la convocatoria extraordinaria será el 29, 30 de junio y 1 de julio. En Canarias, las pruebas extraordinarias se realizarán los días 1, 2 y 3 de julio.

En Castilla y León, serán el 30 de junio, 1 y 2 de julio. En Cataluña, la convocatoria extraordinaria está prevista para los días 1, 2 y 3 de julio. En la Comunidad Valenciana, los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. En Extremadura, 30 de junio, 1 y 2 de julio.

En Galicia, 30 de junio, 1 y 2 de julio. En Islas Baleares, 30 de junio, 1 y 2 de julio. En Madrid, 30 de junio, 1 y 2 de julio. En Murcia, 30 de junio, 1 y 2 de julio.

En el Principado de Asturias, 30 de junio, 1 y 2 de julio. En Ceuta y Melilla, 30 de junio, 1 y 2 de julio. Cantabria, sin embargo, ha optado por una convocatoria extraordinaria en septiembre: los días 2, 3 y 4 de septiembre. Esta diferencia es significativa porque permite a los estudiantes disponer de todo el verano para preparar la recuperación, mientras que en otras comunidades apenas hay un mes de diferencia entre la ordinaria y la extraordinaria.

Es fundamental que los estudiantes conozcan estas fechas con antelación para planificar su estudio y evitar sorpresas. Además, deben estar atentos a las instrucciones específicas de su comunidad, como los horarios de cada examen, los criterios de corrección o las medidas de seguridad. La Selectividad es un momento clave en la vida académica, y una buena organización puede marcar la diferencia.

Para muchos, es la puerta de entrada a la universidad, y cada detalle cuenta: desde el descanso nocturno hasta la elección de las asignaturas optativas. Por eso, recomiendo consultar las páginas web de las universidades y las consejerías de educación, así como hablar con los orientadores del instituto.

También es importante tener en cuenta que las notas de corte varían según la carrera y la universidad, por lo que es aconsejable tener un plan B. En definitiva, el calendario de la Selectividad 2026 ya está definido, pero su éxito depende en gran medida de la preparación y la actitud de cada estudiante





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