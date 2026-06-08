Calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2010

La selección española inicia su camino en el Mundial de 2010 con el objetivo de sumar nueve puntos en la fase de grupos. El calendario completo de partidos incluye encuentros desde el 12 hasta el 28 de junio.

La Copa del Mundo de 2010 se aproxima y las selecciones ya preparan sus estrategias para la fase de grupos . La selección española , conocida como 'La Roja', comenzará su periplo en el torneo con el objetivo claro de sumar nueve puntos en la fase de grupos para asegurar el pase a octavos de final con ventaja.

España se enfrentará a sus rivales en horarios que varían entre las 18:00 y las 02:00 (hora española) los días 21 y 27 de junio, respectivamente. El equipo dirigido por Vicente del Bosque confía en su plantilla para superar a sus oponentes y mantenerse en la lucha por el título. El calendario de la fase de grupos presenta encuentros intensos desde el primer día.

El 12 de junio, Corea del Sur se medirá ante la República Checa a las 04:00 hora española. El 19 de junio, México enfrentará a Corea del Sur a las 03:00, mientras que el 25 de junio, República Checa y México cerrarán el grupo a las 03:00.

En otro grupo, Qatar se verá las caras con Suiza el 13 de junio a las 21:00, seguido de Canadá contra Qatar el 19 de junio a las 00:00, y Bosnia y Herzegovina frente a Qatar el 24 de junio a las 21:00. Haití y Escocia abrirán su grupo el 14 de junio a las 03:00, luego Brasil se enfrentará a Haití el 20 de junio a las 02:30, y Escocia cerrará contra Brasil el 25 de junio a las 00:00.

Otros grupos prometen emociones fuertes. Australia y Turquía jugarán el 14 de junio a las 06:00, seguido de Turquía contra Paraguay el 20 de junio a las 05:00, y Turquía frente a Estados Unidos el 26 de junio a las 04:00. Costa de Marfil se medirá a Ecuador el 15 de junio a las 01:00, luego Ecuador contra Curazao el 21 de junio a las 02:00, y Curazao ante Costa de Marfil el 25 de junio a las 22:00.

Suecia contra Túnez el 15 de junio a las 04:00, Túnez frente a Japón el 21 de junio a las 06:00, y Japón contra Suecia el 26 de junio a las 01:00. Irán y Nueva Zelanda abren el 16 de junio a las 03:00, Nueva Zelanda contra Egipto el 22 de junio a las 03:00, y Nueva Zelanda frente a Bélgica el 27 de junio a las 05:00.

Arabia Saudí contra Uruguay el 16 de junio a las 00:00, Uruguay contra Cabo Verde el 22 de junio a las 00:00, y Cabo Verde ante Arabia Saudí el 27 de junio a las 02:00. Irak y Noruega el 17 de junio a las 00:00, Noruega contra Senegal el 23 de junio a las 02:00, y Senegal contra Irak el 26 de junio a las 21:00.

Austria frente a Jordania el 17 de junio a las 06:00, Jordania contra Argelia el 23 de junio a las 05:00, y Jordania contra Argentina el 28 de junio a las 04:00. Uzbekistán y Colombia el 18 de junio a las 04:00, Colombia contra RD Congo el 24 de junio a las 04:00, y RD Congo ante Uzbekistán el 28 de junio a las 01:30.

Finalmente, Ghana contra Panamá el 18 de junio a las 01:00, Panamá contra Croacia el 24 de junio a las 01:00, y Croacia contra Ghana el 27 de junio a las 23:00. Con todos estos partidos, la emoción del Mundial está asegurada y los aficionados esperan grandes sorpresas





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mundial 2010 Fútbol Selección Española Calendario Fase De Grupos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Calendario de Ecuador en el Mundial 2026: cuándo juega sus partidos, fechas y horariosLa selección de Ecuador disputará la Copa Mundial de la FIFA de 2026 integrando el Grupo E, junto a Alemania, Costa de Marfil y la debutante Curazao. Repasa días y horarios de cada partido.

Read more »

España vs Perú: Horario y dónde ver el amistoso previo al MundialLa selección española se enfrenta a Perú en un partido amistoso de preparación para el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México, con Unai Simón como portero titular y posibles novedades en el once. España busca mejorar su ritmo de juego tras algunas dudas mostradas en anteriores amistosos. Perú, por su parte, busca reaccionar después de una mala fase de clasificación sudamericana, con un balance de una derrota, un empate y una victoria en sus últimos amistosos. Conoce la hora, el canal de televisión y las opciones para seguirlo online.

Read more »

Mundial 2026: Guía completa de estadios, climas y desafíos logísticos en América del NorteAnálisis detallado de las 16 sedes del Mundial 2026, considerando factores como clima, altitud, tipo de césped y cambios en la nomenclatura oficial. Incluye perfiles de estadios emblemáticos como el Azteca, SoFi y BC Place, y cómo estos elementos podrían influir en el rendimiento de las selecciones.

Read more »

España se mide a Perú en su último amistoso antes del Mundial 2026La selección española enfrenta a Perú en Puebla, México, en su segundo y último partido de preparación para la Copa del Mundo. Con ausencias clave como Nico Williams y Lamine Yamal, Luis de la Fuente busca ajustar el once titular y recuperar buenas sensaciones tras el empate ante Irak.

Read more »