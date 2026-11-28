Descubre las cinco carreras de 21.097 kilómetros en Madrid para 2027. Fechas, precios e inscripciones oficiales para la Media de Fuencarral, Corebo y más.

La capital española prepara un calendario de elite para los atletas que buscan completar la distancia oficial de 21.097 kilómetros durante los primeros cinco meses de 2027. Cinco eventos principales ofrecen oportunidades únicas para correr por diferentes rincones de la ciudad, combinando desafíos físicos con paisajes urbanos históricos.

El primer compromiso clave es la 42ª edición del Medio Maratón de Fuencarral-El Pardo, programada para el domingo 14 de febrero de 2027. Este evento inicia su temporada oficial en el día de los enamorados, ofreciendo un recorrido técnicamente complejo que incluye 400 metros de desnivel acumulado concentrados en la fase final de la prueba.

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Detalles técnicos del Medio Maratón de Fuencarral

La organización ha abierto el período de inscripciones con un coste de 17 euros y 60 céntimos hasta el 14 de enero de 2027. Los corredores que deseen incluir la camiseta oficial de la carrera en su registro deben abonar una tarifa adicional de 7 euros, aunque este elemento es estrictamente opcional.

El recorrido de Fuencarral destaca por su exigencia en los kilómetros finales, lo que lo convierte en una prueba ideal para atletas que buscan mejorar sus tiempos finales tras superar una curva ascendente significativa. La fecha de celebración coincide con una jornada festiva que atrae a un número considerable de participantes locales e internacionales.

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La prueba de la Asociación Deportiva Corebo

Otra fecha crítica en el calendario madrileño es el 28 de febrero, cuando la Asociación Deportiva Corebo organiza la 28ª edición de su prueba. Esta carrera finaliza en la pista de atletismo de Aluche y recorre gran parte de la zona de la Casa de Campo, integrando naturaleza y pista urbana.

El precio de inscripción se establece en 18 euros si se realiza antes del 10 de enero de 2027. Al igual que en la prueba de Fuencarral, existe la opción de añadir la camiseta oficial por 2 euros adicionales. Esta organización también ofrece una distancia más corta de 5 kilómetros para atletas que buscan un recorrido menos exigente.

Referencia internacional: Movistar y Rock and Roll

La gran referencia nacional en la distancia de 21.097 metros se celebra el 4 de abril, con un recorrido espectacular que une la Plaza de Colón con la Puerta de Alcalá, la Gran Vía y la Puerta del Sol. Este evento atrae a un ambiente único con aproximadamente 30.000 participantes, consolidándose como uno de los eventos deportivos más masivos del país.

El precio del dorsal para esta edición asciende a 69 euros hasta el 7 de enero, mientras que la opción para la carrera conjunta con el Maratón de Madrid requiere una inscripción de 100 euros. Ambas pruebas compiten el mismo día, permitiendo a los corredores elegir entre el medio maratón o la distancia completa.

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Además de estas tres fechas confirmadas, existen dos oportunidades adicionales en el calendario oficial. La Media del Rock and Roll y la Media de Carabanchel complementan la oferta para los primeros meses del año, ofreciendo circuitos con identidades propias.

El desafío urbano de Carabanchel

Aunque la fecha exacta de la nueva edición de los 21 kilómetros en el distrito de Carabanchel aún no está confirmada, se anticipa un recorrido urbano que atraviesa el corazón del barrio. La prueba incluye pasos por Carabanchel Alto, Carabanchel Bajo, el PAU y la zona histórica.

Este circuito se describe como auténtico y exigente, mezclando asfalto con historia local y el ambiente característico de la zona. La identidad propia de la carrera atrae a corredores que valoran la conexión con la comunidad y los paisajes tradicionales del sur de la capital madrileña.