Calcula tu Porcentaje de Grasa Corporal en Casa: Guía Paso a Paso

Aprende a estimar tu porcentaje de grasa corporal utilizando una cinta métrica y fórmulas sencillas. Guía detallada para hombres y mujeres con consejos para obtener mediciones precisas.

Determinar el porcentaje de grasa corporal es un objetivo común para quienes buscan mejorar su salud y condición física. Si bien las pruebas de laboratorio ofrecen la mayor precisión, existen métodos más accesibles para obtener una estimación razonable en casa.

Medir con una cinta métrica proporciona un dato aproximado, pero no exacto, de tu porcentaje de grasa corporal. Para obtener un cálculo preciso, una prueba de esfuerzo es la opción ideal, ya que utiliza equipos especializados para analizar tus datos con exactitud.

Sin embargo, gracias a fórmulas desarrolladas y ampliamente difundidas, ahora puedes estimar tu porcentaje de grasa corporal utilizando medidas corporales básicas y algunas matemáticas. Es crucial recordar que las medidas deben tomarse en pulgadas, convirtiendo los centímetros dividiéndolos por 2.54. El proceso comienza con la medición del cuello. Coloca la cinta métrica justo debajo de la nuez de Adán, asegurándote de que los hombros estén relajados y la cinta esté ajustada pero no apretada.

Anota la medida en pulgadas. Luego, mide el abdomen a la altura del ombligo. Inhala y exhala normalmente, y toma la medida justo después de exhalar completamente. Esta medición es importante ya que el abdomen suele ser una zona donde se acumula una cantidad significativa de grasa.

Finalmente, mide tu estatura de pie, contra una pared, con los hombros hacia atrás y la cabeza erguida. Utiliza una regla o un objeto recto para marcar la altura en la pared y luego mide la distancia desde el suelo hasta la marca. Recuerda que estas medidas son la base para calcular tu porcentaje de grasa corporal utilizando las fórmulas específicas para hombres y mujeres.

Para las mujeres, es importante añadir la medición de la cadera, tomando la medida en la parte más ancha de los glúteos, ya que la distribución de grasa corporal difiere entre sexos. Para los hombres, la fórmula para calcular el porcentaje de grasa corporal es: %GRASA CORPORAL = 86.010 × log10(35 − medida del cuello en pulgadas) − 70.041 × log10(altura en pulgadas) + 36.76.

Para las mujeres, la fórmula es: %GRASA CORPORAL = 163.205 × log10(medida del abdomen en pulgadas + medida de la cadera en pulgadas − medida del cuello en pulgadas) − 97.684 × log10(altura en pulgadas) − 78.387. Es fundamental ser honesto y preciso al tomar las medidas para obtener un resultado lo más cercano posible a la realidad. Se recomienda tomar varias mediciones de cada parte del cuerpo y calcular el promedio para minimizar errores.

La cinta métrica debe estar en contacto con la piel sin apretarla, evitando dejar marcas. Además, es importante recordar que estas fórmulas son estimaciones y pueden no ser tan precisas como las pruebas realizadas por profesionales.

Finalmente, ten en cuenta que al registrarte en plataformas o revistas especializadas, estás dando tu consentimiento para el tratamiento de tus datos personales, incluyendo nombre, apellidos, correo electrónico y otros detalles relevantes





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