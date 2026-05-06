CaixaBank reporta crecimiento en su cartera de crédito y reafirma objetivos estratégicos para 2025-2027

CaixaBank registró un aumento del 8% en el crédito a empresas y del 12% en consumo en el primer trimestre, manteniendo sus metas de crecimiento y rentabilidad. El banco analiza los riesgos geopolíticos y económicos, destacando la reducción del endeudamiento en España y la incertidumbre global.

Entre enero y marzo, CaixaBank registró un crecimiento del 8% en su cartera de crédito a empresas en comparación con el mismo período del año anterior, junto con un aumento del 12% en el crédito al consumo y casi un 7% en las hipotecas.

El presidente del banco, Gonzalo Gortázar, había señalado previamente que, aunque existe cierta atonía en el crédito, esta no se refleja en los grandes números, sino en casos puntuales. La entidad reafirmó sus objetivos para el ejercicio actual, tras elevar en febrero algunas metas financieras dentro de su plan estratégico 2025-2027, con expectativas de un crecimiento del 6% tanto en crédito como en recursos de clientes durante el trienio, y una rentabilidad media (RoTE) del 18%.

En cuanto al conflicto en Oriente Medio, el directivo de CaixaBank, Muniesa, indicó que su impacto en la economía española será limitado, aunque reconoció que la inflación podría alcanzar el 4% antes de volver a bajar. Además, advirtió que el precio del petróleo no bajará de los 90 dólares en los próximos dos o tres años. Entre los principales riesgos para la economía, mencionó la geopolítica, la revolución tecnológica, el envejecimiento poblacional y el cambio climático.

Muniesa destacó que las familias españolas han reducido su endeudamiento del 80% al 40% del PIB desde 2007, mientras que las empresas pasaron del 120% al 60%. En su análisis, señaló que el mundo vive un nuevo desorden geopolítico, con una paradoja histórica: las potencias establecidas buscan cambiar el statu quo, mientras que China, como potencia emergente, prefiere mantenerlo.

A pesar de la incertidumbre, el directivo confía en que los mercados reaccionan en exceso a los shocks geopolíticos, pero actualmente parece que prevalece el sentido común





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