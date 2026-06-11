CaixaBank gana cuota de mercado en todas las líneas de crédito y lidera el crecimiento en préstamos hipotecarios y a empresas en el primer trimestre

La entidad bancaria refuerza su posición de liderazgo en el sistema financiero español con incrementos significativos en cuota de mercado tanto en hipotecas como en crédito corporativo, mientras otros competidores ajustan sus estrategias ante la Rentabilidad

El grupo bancario, líder por cuota en múltiples segmentos, experimentó avances significativos en nueva producción hipotecaria y crédito a empresas durante el primer trimestre, según datos oficiales.

La concesión de préstamos se aceleró en este periodo, permitiendo a la entidad ganar cuota de mercado en todas las líneas de crédito en España. El grupo, liderado por CaixaBank, elevó 70 puntos básicos su participación en el conjunto del crédito entre enero y marzo frente al mismo período del año anterior, consolidando su posición de liderazgo en el panorama financiero nacional.

En el negocio de nóminas, la entidad también mostró un buen ritmo, al ganar 22 puntos básicos en el último año y situar su cuota en un 36%. En el segmento hipotecario, CaixaBank incrementó su cuota de mercado en nueva producción en 190 puntos básicos, hasta alcanzar un 26%.

El grupo registró un crecimiento del 12% en la concesión de nuevos préstamos para vivienda en los primeros tres meses del año, una cifra casi duplicada respecto a la media del sector. Sin embargo, el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, advirtió que el fuerte crecimiento observado en la segunda mitad del ejercicio anterior será difícil de replicar debido a la alta base de comparación.

Dentro de la gran banca española, CaixaBank fue la entidad que más incrementó su cuota en stock de cartera hipotecaria, con una ganancia de 30 puntos básicos, manteniéndose en un entorno del 25%. Otros bancos mostraron comportamientos diversos. Banco Santander, presidido por Ana Botín, modificó su estrategia tras considerar que los precios eran demasiado bajos para competir en este mercado. Elevó un 44% la concesión de hipotecas en España durante el primer trimestre, aunque no desglosó su cuota exacta.

BBVA, por su parte, aumentó un 21% la nueva producción hipotecaria, principalmente entre sus clientes, y ganó 160 puntos básicos de cuota, acercándose al 12%. No obstante, mantiene una política selectiva con nuevos clientes por considerar que los precios siguen por debajo de los tipos de referencia, lo que le hizo perder 20 puntos básicos en stock de cartera hipotecaria, situándose en una cuota del 14%.

Bankinter y Sabadell redujeron su cuota en nuevas hipotecas en 120 y 240 puntos básicos respectivamente, al frenar este negocio por precios que consideran poco rentables. En stock de cartera, Sabadell mantuvo estable su cuota en el 7%, mientras que Bankinter y Unicaja retrocedieron 20 puntos básicos, aproximadamente un 4% cada una.

En crédito a empresas, CaixaBank ganó 160 puntos básicos de cuota de mercado, aunque no desglosa cifras específicas, limitándose a indicar que supera el 23% entre hogares y empresas. Fuentes financieras estiman su participación en crédito corporativo entre el 23,5% y el 24%. El grupo creció un 8,3% interanual en préstamos a empresas durante el primer trimestre.

Gonzalo Gortázar destacó que "el negocio va muy bien" y que esperan crecer por encima del crecimiento nominal del PIB, reconociendo un impulso mayor de lo esperado en el trimestre. BBVA ganó 50 puntos básicos en esta línea y Bankinter, 30 puntos básicos. Unicaja no registró cambios, mientras que Sabadell retrocedió 20 puntos básicos. El banco vallesano creció un 1% en esta cartera, pero confía en acelerar su expansión.

En este segmento, Santander aumentó 50 puntos básicos su cuota hasta el 19,5%, con un crecimiento del 12%, aunque prevé una ralentización por la incertidumbre geopolítica. En depósitos de clientes, CaixaBank mantiene una cuota de mercado del 24,7%. El ahorro a la vista subió un 6,1% interanual en el primer trimestre, mientras que el ahorro a plazo cayó un 1,7%.

En la presentación de resultados, el director financiero, Javier Pano, destacó una caída de ahorros en el sector público, explicando que "siempre es más volátil y tiene su propio calendario en recaudación de impuestos, pagos e inversiones". Subrayó la importancia de crecer "con el mix adecuado" y expresó optimismo sobre la evolución futura de este apartado, reflejando la estrategia del banco para optimizar su base de depósitos en un entorno de tipos de interest





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