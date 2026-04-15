CaixaBank capta 2.000 millones de dólares en el mercado estadounidense en su quinta emisión de deuda

CaixaBank ha completado una emisión de deuda por 2.000 millones de dólares en el mercado americano, estructurada en dos tramos senior no preferente con vencimientos a 6 y 11 años. La operación busca diversificar la base de inversores y fuentes de financiación, además de reforzar su colchón de deuda 'bail-inable' por encima de los requerimientos MREL.

CaixaBank ha cerrado con éxito su quinta emisión de deuda en dólares en el competitivo mercado estadounidense , logrando captar un total de 2.000 millones de dólares , equivalentes a aproximadamente 1.697 millones de euros. Esta operación, desglosada en dos tramos distintos, se ha estructurado bajo la modalidad de deuda senior no preferente, un formato que refuerza la capacidad del banco para cumplir con los requisitos regulatorios de absorción de pérdidas.

Cada uno de los tramos ha alcanzado la cifra de 1.000 millones de dólares, ofreciendo a los inversores diferentes horizontes temporales de inversión con vencimientos a 6 y 11 años. Una característica destacada de esta emisión es la inclusión de una opción de amortización anticipada, que permite a CaixaBank la posibilidad de redimir la deuda un año antes de su fecha de vencimiento original, proporcionando así flexibilidad financiera y permitiendo una gestión proactiva de su estructura de capital. El primer tramo, con un vencimiento a 6 años, ha sido colocado a un diferencial de 95 puntos básicos sobre el rendimiento del Tesoro estadounidense, una referencia clave en el mercado de deuda. Esto se traduce en un cupón anual fijado en el 4,818%, un rendimiento atractivo para los inversores que buscan estabilidad y retornos predecibles. El segundo tramo, con un horizonte de inversión más prolongado a 11 años, ha sido emitido a un precio ligeramente superior, con un diferencial de 115 puntos básicos sobre el Tesoro americano, lo que resulta en un cupón del 5,402%. Esta estructura escalonada en los vencimientos permite a CaixaBank diversificar sus necesidades de financiación a corto y largo plazo, optimizando su perfil de liquidez y costes de financiación. La demanda por parte de los inversores ha sido robusta, reflejando la confianza en la solidez financiera y la estrategia de crecimiento de la entidad catalana. Esta operación se alinea estratégicamente con los objetivos de CaixaBank de diversificar su base de inversores y ampliar sus fuentes de financiación. Al recurrir al mercado estadounidense, el banco aprovecha la considerable profundidad y estabilidad que ofrece este mercado global, uno de los más importantes y dinámicos del mundo. La emisión en dólares no solo amplía el abanico de inversores potenciales, sino que también permite a CaixaBank gestionar de manera más eficiente su exposición a divisas y sus necesidades de financiación en diferentes monedas. Más allá de la captación de fondos, esta emisión tiene un propósito fundamental en el fortalecimiento de la estructura de capital de CaixaBank. Permite a la entidad aumentar su volumen de pasivos susceptibles de ser convertidos en capital en situaciones de estrés financiero (pasivos 'bail-inables'), asegurando que su posición de deuda 'bail-inable' se mantenga cómodamente por encima del requisito mínimo establecido por la normativa de MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities). Este colchón de deuda es crucial para proteger a los acreedores senior y a los depositantes en caso de una crisis, reafirmando el compromiso de CaixaBank con la solidez financiera y la estabilidad del sistema bancario





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