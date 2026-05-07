Cabify Ads revoluciona la publicidad urbana con la campaña A Solas y el control total de la atención

Cabify Ads presenta una nueva estrategia publicitaria basada en el 100 por ciento de share of voice, eliminando las distracciones del usuario durante sus trayectos para maximizar la eficacia de las marcas.

En la era de la hiperconectividad, captar la atención genuina y sostenida del consumidor se ha transformado en el verdadero 'Santo Grial' del marketing contemporáneo.

Nos encontramos sumergidos en un ecosistema digital y físico saturado de estímulos constantes, donde los anuncios compiten ferozmente en intervalos de milisegundos para intentar arañar una fracción de segundo de interés del usuario. En este contexto de ruido ensordecedor, Cabify Ads ha decidido dar un paso adelante con el lanzamiento de su innovadora campaña titulada 'A Solas'.

Esta iniciativa no es simplemente una promoción de servicios, sino una declaración de intenciones sobre cómo debe evolucionar la comunicación entre las marcas y los consumidores. La premisa fundamental es disruptiva por su sencillez: convertir cada trayecto en un espacio publicitario donde el usuario pueda conectar con la marca sin interrupciones, distracciones ni la competencia agresiva de otros anuncios que suelen fragmentar la experiencia del cliente.

La propuesta de valor de Cabify Ads se fundamenta en el concepto de share of voice absoluto. Mientras que en la mayoría de los medios tradicionales y digitales múltiples impactos compiten simultáneamente por la mirada del espectador, en un trayecto de Cabify existe la posibilidad de que haya un único anunciante presente.

Esto garantiza que el pasajero conviva con la marca durante un tiempo mínimo de dos minutos de atención real, una cifra que contrasta drásticamente con los 2,2 segundos que representa la media de la industria publicitaria actual. Esta diferencia no es solo cuantitativa, sino cualitativa. Según datos de la Association of National Advertisers (ANA), uno de cada tres anuncios aparece en entornos irrelevantes o incluso poco seguros, lo que degrada la percepción de la marca.

Frente a este escenario, Cabify Ads se posiciona como un soporte estratégico para las agencias y anunciantes que buscan reforzar su eficacia real en un contexto seguro, receptivo y libre de interferencias. Para comunicar esta ventaja competitiva al sector, la compañía ha desarrollado una estrategia creativa vanguardista que utiliza tecnologías generativas. La campaña 'A Solas' se despliega a través de tres temas musicales diseñados para explicar detalladamente los beneficios de su plataforma.

Al experimentar con tres géneros musicales diferentes, Cabify Ads demuestra que cuando el ruido desaparece, el mensaje de una marca se ve y se escucha de una manera completamente distinta, logrando una resonancia mucho más profunda. Este despliegue no se limita al mundo online, sino que llega de manera directa a los responsables de marketing y media planners mediante un despliegue digital segmentado y publicidad exterior digital (DOOH), asegurando que el mensaje llegue a quienes toman las decisiones presupuestarias en las grandes corporaciones.

Más allá de la campaña creativa, Cabify Ads continúa expandiendo su catálogo de formatos para transformar la movilidad urbana en una oportunidad de impacto relevante y no intrusivo. La oferta incluye experiencias integrales tanto dentro como fuera del vehículo, abarcando desde el vinilado físico de los coches y el sampling de productos, hasta mensajes personalizados dentro del habitáculo y activaciones omnicanal.

Este enfoque holístico permite que la marca acompañe al usuario en su desplazamiento diario, convirtiendo un tiempo muerto en una experiencia de descubrimiento. La eficacia de este modelo ya está siendo validada por gigantes globales y marcas líderes como Coca Cola, L'Oreal, La Once, Decathlon y Banco Santander, quienes ya están probando estas herramientas para conectar con su público objetivo de una manera más humana y menos disruptiva





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